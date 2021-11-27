Политолог: История с мигрантами для Лукашенко совершенно пораженческая 6 27.11.2021, 21:23

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Фото: ТАСС

Отступлений впереди у него будет все больше и больше, а пространства для маневров все меньше и меньше.

Режим Лукашенко продолжает провокации на белорусско-польской границе.

Посетив миграционный центр, диктатор хотел выдать желаемое за действительное, показав, что несмотря ни на что он якобы остаётся «хозяином положения», говорит «Голосу Америки» белорусский политолог Дмитрий Болкунец. Но его стратегия и тактика в контексте инспирированного им же самим кризиса ничуть не поменялись, уточнил политолог.

«Лукашенко по-прежнему рассматривает мигрантов как инструмент давления на Евросоюз и попытку дестабилизировать обстановку в соседних государствах, а также стремится привлечь к себе внимание, – добавил он.

Лукашенко не хочет показаться проигравшей стороной, констатировал Дмитрий Болкунец: «Поэтому он и поехал в центр мигрантов, чтобы продемонстрировать, что у него якобы всё под контролем. Ему ведь надо еще и внутренней публике, электорату и чиновникам, надо показать, что он все разрулил. В общем, делает хорошую мину при плохой игре. Но, на мой взгляд, эта история для Лукашенко совершенно пораженческая. Под фактором внешнего давления он был вынужден отступить. И таких отступлений впереди у него будет все больше и больше, а пространства для маневров все меньше и меньше».

Вместе с тем политолог полагает, что Лукашенко не откажется от попыток предпринять новые авантюры, связанные с шантажом европейских стран. «Не исключаю того, что он может пойти даже на еще более радикальные меры. Меня не удивит, если в Беларуси, например, неожиданно взорвется транзитный нефтепровод. Лукашенко способен сейчас на любую провокацию. Уходя с политической арены, он будет сжигать все мосты, чтобы никому ничего не осталось. Поэтому он уничтожает белорусскую экономику, ссорится с соседями, устраивает диверсии с мигрантами и прочее, и прочее», – резюмировал Дмитрий Болкунец.

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