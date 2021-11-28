Генсек НАТО о провокациях РФ: Будут последствия, мы накопили войска на восточном фланге 6 28.11.2021, 13:45

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Йенс Столтенберг предупредил Кремль.

Если Россия попытается снова масштабно вторгнуться в Украину, это будет иметь для нее серьезные последствия. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга, сообщает liga.net.

Столтенберг отметил, что уже второй раз за год Россия концентрируют вблизи границ Украины необычно большое количество войск: танки, артиллерия, бронетанковые части, беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы, а также боеспособные войска.

"Это наращивание военной мощи неспровоцировано и необъяснимо. Это повышает напряженность", – сказал генсек НАТО и предупредил, что любая попытка вторжения в Украину дорого обойдется России.

"У НАТО наибольшее усиление со времен холодной войны. Впервые в нашей истории у нас такое количество боеспособных войск на восточном фланге Альянса, способных давать отпор на земле, в небе и на море – на Черном и Балтийском. Эти меры должны продемонстрировать России, что для нее будут последствия, если она еще раз применит силу против независимой Украины", – сказал Столтенберг.

С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас предоставить Украине дополнительную военную помощь.

22 ноября CNN сообщил, что США думают над предоставлением Украине дополнительной военной помощи и отправкой военных советников. Однако в Белом доме и Пентагоне пока не могут этого анонсировать.

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