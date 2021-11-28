Экскурсия на дно 18 28.11.2021, 16:45

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Фоторепортаж с предприятия «Гомельлен», которое находится в предбанкротном состоянии.

«Флагшток» заметил шокирующий фоторепортаж с производства Уваровичского льнозавода ОАО «Гомельлен» в поселке Кривск, опубликованный газетой «Авангард» Буда-Кошелевского райисполкома. Благодаря фото, можно узнать — в каких ужасающих условиях работают труженики села.

Журналисты попытались разобраться, в чем же причины такого упадка предприятия.

Парад сельхозтехники предприятия для патриотического фоточелленджа в 2021 году

В ноябре на льнозавод выехала исполкомовская смотровая комиссия, целью которой было выявление нарушений на производстве Уваровичского льнозавода ОАО «Гомельлен» в поселке Кривск. Приводим комментарии районной газеты «Авангард» к фотоотчету поездки:

Ранее на заводе было выявлено немало нарушений, касающихся правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности при выполнении работ. Членов группы приятно удивила чистая, ухоженная территория, но дальше… Нарушения повсюду, куда ни глянь.

Привлек внимание и аварийный навес для хранения сырья: постройки, находящиеся в подобном состоянии, должны быть либо в срочном порядке отремонтированы, либо ограждены, либо и вовсе снесены. На некоторых из них требуется ремонт кровли.

Остро стоит тема с соблюдением микроклимата в производственных цехах льнозавода. Практически у всех работников завода отсутствует спецодежда и спецобувь, а тех, которые в ней, можно буквально сосчитать по пальцам.

«Игнорирование защитных кожухов чревато несчастными случаями с очень печальными последствиями. Это результат отсутствия должного контроля со стороны ответственных лиц и наплевательского отношения к своей безопасности», — прокомментировала ситуацию начальник отдела занятости и социально-трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяна Адашкевич.

У мобильной группы появилось много вопросов по линии санитарного состояния объектов: бросаются в глаза требующие ремонта фасады зданий, крыш, необходим ремонт и внутри производственных помещений. Бытовки, душевые, раздевалки грязные, прокуренные, их состояние весьма и весьма плачевное. Равно как и состояние рабочих цехов: пыль, грязь, мусор, потеки на стенах, станки старые, изношенные.

ОАО «Гомельлен» — единственное предприятие Гомельщины, которое занимается выращиванием и обработкой льна. Оно хронически проблемное. Управляется Минсельхозом, 99,7% акций предприятия принадлежит государству.

В конце октября 2017 году журналисты заметили, что по Гомельской области массово не убран лен. После разноса Лукашенко, председателям Гомельского горисполкома Петром Кириченко и облисполкома Владимиром Дворником пришлось мобилизовать несколько тысяч бюджетников и студентов для уборки льна предприятия с полей Гомельского, Будакошелевского, Рогачевского и Чечерского районов.

В 2018 году директор кормянского филиала этого предприятия был задержан за хищения.

В 2020 году предприятие подверглось реорганизации. В марте из состава акционерного общества был выведен филиал «Кормянский льнозавод», а в августе был ликвидирован филиал «Уваровичский льнозавод». В результате численность работников ОАО «Гомельлен» за год сократилась на 60%.

Проведенный после реорганизации аудит выявил существенные искажения в бухгалтерской отчетности. В совокупности с текущими финансовыми показателями предприятия это вынудило аудитора сделать заключение о наличии «существенной неопределенности в отношении непрерывности деятельности», проще говоря, высокой угрозе банкротства предприятия.

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