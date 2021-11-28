Польша – Лукашенко – 1:0 6 28.11.2021, 18:43

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Варшава сломала план белорусского диктатора.

Лукашенко посетил логистический центр возле пункта пропуска «Брузги», где выступил перед мигрантами с эмоциональной речью. UDF сделал из нее несколько выводов.

Лукашенко недооценил Польшу, которая сломала его план

Недавно мигранты при одобрении белорусских властей открыто штурмовали польскую границу в пункте пропуска, забрасывая пограничников камнями. Но это не сработало: польские силовики жестко ответили, использовав водометы.

Александр Лукашенко сильно разочарован:

«Они вас залили ядохимикатами, светошумовыми гранатами, слезоточивым газом и так далее. Не дай бог, пошли бы дальше к границе, начали бы стрелять. Люди с той стороны обезумели».

В выступлении перед мигрантами диктатор заявил: Ангела Меркель согласилась, что «две тысячи человек – это не большая проблема для Германии», но польская сторона блокирует решение вопроса.

Диктатор начал осознавать, что не только продавил политиков из соседней страны, но и сделал им подарок.

Лукашенко переоценил теперешнюю роль Меркель, кроме нее с ним никто общаться не хочет

После того, как Меркель по предложению Путина дважды пообщалась с диктатором по проблеме мигрантов, у Лукашенко, судя по заявлениям госпропаганды, возникла надежда, что «волчица» поможет решить кризис в его пользу.

Но эйфория быстро прошла, Лукашенко осознал, что и.о. канцлера ФРГ уже мало на что влияет: «Естественно, уходящий человек, ее полномочия практически закончились».

Оказалось, что Меркель не только не смогла помочь Лукашенко, но кроме нее с ним общаться больше никто не хочет.

«Она говорит: «Вот эти люди уже на уровне ЕС решат эту проблему». Я поручил министру (Макею), он на завтра позвонил. Ответ: «Да нам сейчас не до этого, у нас командировки». Видно, не хотят решать эту проблему», – признался Лукашенко.

И добавил:

«Более того, я наблюдаю, один из деятелей, которого она фамилию назвала, ведет себя просто отвратительно. Он делает заявления, оскорбляя не только страну, но и меня лично».

Лукашенко в растерянности

С одной стороны Лукашенко сделал заявление похожее на угрозу:

«Я смотрю дальше: если мы сейчас не решим в Беларуси проблему беженцев, она будет на порядок мощнее не только весной, но и зимой. Мы понимаем, что сюда хлынет огромное количество беженцев и сдержать их на границе будет невозможно».

С другой стороны, он пока не знает, как обеспечить такую ситуацию.

Лукашенко констатировал, что Евросоюз успешно «надавил» на власти Ирака и «других», что «авиакомпании сделали паузу». И озвучил неожиданную надежду:

«Что они сделают, если из Египта полетят? Что они, Египет смогут наклонить? Нет, там генерал Ас-Сиси, его не наклонишь».

По этим и другим высказываниям складывается впечатление, что Лукашенко растерян и не знает, что делать дальше с переправкой мигрантов в Евросоюз.

Вот еще одно эмоциональное заявление, в котором звучит понимание, что ситуация сложилось не в его пользу:

«Я только молю бога, чтобы им это все вернулось. Не народам. А вот этим Моравецким, Дудам и прочим, которые там радуются и хайпуют на этой проблеме. Никаких денег они не дают, но мы сделаем все, чтобы они заплатили за это. Мы сделаем все, чтобы они заплатили. Не заплатят – обойдемся».

И все же диктатор сдаваться пока не собирается: «Рано радуются».

Лукашенко выступал не для внешней, а для внутренней аудитории

Иначе он не стал бы так часто употреблять слово «мерзавцы», говоря о западных политиках. Пропаганда передала такую картинку: мигранты с радостью встречают Лукашенко и аплодируют ему.

На телекамеры курды, которым дали слово, сделали заявления, которые были приятны уху диктатора. Например, один из мигрантов сказал:

«Лукашенко как отец для беженцев. Конечно, когда ты здесь голодный, когда ты без воды, очень кстати его помощь».

Эксперты давно говорят, что после событий 2020 года Лукашенко периодически устраивает для себя своеобразные сеансы психотерапии, когда люди демонстрируют любовь к нему. Возможно, этот как раз был пример подобных мероприятий.

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