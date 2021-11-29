Польша призвала ЕС не давать Лукашенко деньги на мигрантов, а только еду и медикаменты 11 29.11.2021, 13:39

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Режим использует передаваемые финансы для пропаганды.

Еврокомиссия в последние недели занялась гуманитарной поддержкой нелегальных мигрантов, находящихся в Беларуси. Делается это через Международную федерацию ассоциаций Красного Креста и Красного Полумесяца,пишет tvp.info.

Споры вокруг средств, передаваемых в Беларусь

Однако национальные комитеты Красного Креста отличаются друг от друга. Если в демократических странах они независимы и занимаются строго гуманитарной деятельностью, то в случае авторитарных государств или режимов они на 100 процентов контролируются властями.

Примером этого является Белорусский Красный Крест, который находится под полным контролем властей в Минске.

В последние недели Еврокомиссия несколько раз передавала средства ЕС Международной федерации ассоциаций Красного Креста и Красного Полумесяца, через которые деньги поступали в подконтрольный Лукашенко Белорусский Красный Крест. Последний транш насчитывал 200 тыс. евро.

Часть стран ЕС, включая Польшу и Литву, предупреждают, что, когда белорусский режим организует контрабанду людей, ЕС не должен передавать денежные средства организации, контролируемой Минском.

Эта тема несколько раз поднималась на заседаниях послов стран-членов при ЕС в Брюсселе постоянным представителем Польши при ЕС Анджеем Садосей. Дипломат затронул его и в разговоре с комиссаром ЕС по чрезвычайным ситуациям Янисом Ленарчичем.

Еда, а не деньги

«В последние дни я несколько раз проинформировал Европейскую комиссию и дипломатов стран-членов о том, что белорусский режим будет использовать меры ЕС для пропагандистских целей и нападения на ЕС. В пятницу произошло то, о чем мы предупреждали комиссию. В лагере, финансируемом белорусским Красным Крестом из денег ЕС, появился Александр Лукашенко, сообщив, что Беларусь помогает мигрантам, а Польша не помогает и не хочет их пускать на свою территорию. Лукашенко был в лагере как раз с представителями Белорусского Красного Креста. Мы предупреждали, чтобы режим не получал прямых финансовых субсидий от ЕС», – сказал Садось, отвечая на этот вопрос.

Польская сторона указывает, что гуманитарная поддержка необходима, но должна иметь форму материальной помощи, например, поставок продовольствия и медикаментов. Подчеркивается, что есть и другие организации, через которые можно передавать помощь – Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев или международная организация по миграции. Однако этих организаций Лукашенко не допускает к действиям в Беларуси.

Конвои с гуманитарной помощью

«На польской границе также ожидают конвои с гуманитарной помощью, которую мы хотим передать беженцам, в том числе палатки, спальные мешки, продукты питания, лекарства. К сожалению, власти в Минске не хотят передавать эту поддержку», - добавил Садось.

Польский посол хочет еще раз поднять вопрос на переговорах со странами Евросоюза на этой неделе. «Никто не сомневается в благих намерениях Еврокомиссии, но нельзя смириться с тем, что режим в Минске использует деньги ЕС в пропагандистских целях», – указывает он.

Лукашенко прибыл в пятницу в логистический центр в Брузгах около границы с Польшей, где белорусские власти временно разместили более 2 тыс. мигрантов. Об этом сообщили белорусские государственные СМИ.

«Я хотел бы обратиться к немецкому народу (...) Возьмите, пожалуйста, этих людей к себе. Две тысячи человек - это не большая проблема для Германии, и канцлер Меркель смирилась с этим, но все блокируют поляки», - приводит слова диктатора «Rzeczpospolitа».

«Я также хотел бы обратиться к польскому народу, дружелюбному и трудолюбивому, с которым мы всегда были хорошими соседями. К польскому народу я обращаюсь не потому, что у них нет власти, потому что польские власти сошли с ума и потеряли связь с реальностью (...). Они хотят за счет этих несчастных людей отвлечь внимание от внутренних проблем. Уважаемые поляки, обращайтесь к своим политикам», - говорил Лукашенко в лагере мигрантов.

«Решительно прошу, не надо нам столкновения, а тем более войны. Пропустите их в Германию, они не идут к нам и не идут в Польшу. Пропустите, и проблема будет решена», - сказал Лукашенко.

Запад обвиняет Беларусь в искусственном создании кризиса, предоставляя мигрантам визы в ответ на санкции, наложенные на Минск. Власти Беларуси отвергают эти обвинения.

Польская сторона сообщает о постоянных попытках нелегального пересечения границы, а также попытках ее силового преодоления.

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