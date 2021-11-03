В Лепельском районе завелась чупакабра? 6 3.11.2021, 11:25

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Местный житель поймал странного зверя.

По Лепельщине бегает чупакабра? Житель Лепельского района Валерий Шкирандо обнаружил животное неизвестного происхождения.

Об этом пишет местная газета «Лепельский край».

Житель агрогородка Стаи Валерий Шкирандо зашел в гости к своему приятелю. Вдруг к нему пришла соседка и сообщила, что в теплицу, расположенную на ее участке, зашел необычный зверь.

Поскольку Валерий 17 лет работал в лесном хозяйстве и хорошо знает об особенностях поведения многих животных, он решил узнать, что это за зверь.

Вид странного животного мужчину поверг в шок. Оно не имеет шерсти, длиной — около 50 см, хвост — как у крысы, длинные когти. От животного исходит неприятный запах. От зверя пахло то ли соленой рыбой, то ли гнилью.

Валерий точно определил, что это не енот и не барсук, оно не похоже ни на кота, ни на собаку. Его особенность заключается в том, что оно не проявило никакой агрессии, спокойно лежало на руках…

Сельчанин решил обратиться к специалистам. Положил животное в мешок и принес в нежилой дом. Вернулся через 20 минут, а зверь к тому моменту уже сбежал.

Теперь местные гадают, кто это был: чупакабра, больной пес или енот или что-то другое.

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