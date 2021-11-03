Медики назвали лучшую специю для успокоения ума 3.11.2021, 16:00

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Она успешно используется в Аюрведе.

Мускатный орех помогает решить многие проблемы со здоровьем, возникающие «на нервной почве», так как он обладает свойством успокаивать ум, пишет healthinfo.ua.

Мускатный орех является одной из лучших специй для успокоения «вата-доши». Всевозможными расстройствами здоровья, связанными с дисбалансом этой доши, страдает до 80% людей.

Мускатный орех: рекомендации Аюрведы

Мускатный орех помогает решить многие проблемы со здоровьем, возникающие «на нервной почве», так как он обладает свойством успокаивать ум.

Однако, его не следует применять в больших дозировках, так как он может вызвать некоторое «притупление» ума.

Часто мускатный орех употребляется с молоком или чаем. Эта специя в чистом виде и в виде экстрактов может включаться в различные терапевтические программы и лечебные курсы, а также просто добавляться в рацион питания — в любые привычные блюда.

Мускатный орех хорошо устраняет болевые спазмы в кишечнике и может применяться при метеоризме.

Это также эффективное противорвотное средство. Помогает он и при пищевой аллергии.

Эффективен при диарее: смешайте по 1/2 стакана воды и натурального йогурта, добавьте по 1/3 ч.л. молотого мускатного ореха и имбиря, это нормализует работу кишечника.

Мускатный орех особенно эффективен при лечении ожирения Вата-Капха типа. Этот тип конституции характеризуется тем, что нервозность Ваты накладывается на замедленный обмен веществ Капхи. В силу такой сложной смеси дош ожирение этого типа лечится крайне трудно. Наиболее рациональным здесь будет сначала успокоить Вату, а только затем заниматься снижением веса на диете Капхи. Именно для успокоения Ваты и улучшения пищеварения мускатный орех в этой ситуации будет очень кстати.

Применяется мускатный орех и при лечении анорексии.

Анорексия – нервное отторжение пищи. Часто заболеванием страдают молодые девушки, стремящиеся похудеть. На фоне постоянного страха за свою фигуру, боязни переесть, возникает заболевание, при котором наблюдается отвращение к пищи или даже ее отторжение в виде мгновенной рвоты после любой еды. Мускатный орех в данном случае выступает как успокоительное средство и как улучшающее пищеварение.

Мускатный орех обладает отхаркивающими свойствами, поэтому применяется в лечении заболеваний легкий и бронхов.

Мускатный орех: лучшая специя для успокоения ума

Молочный отвар мускатного ореха хорошо улучшает самочувствие при гипертонии у людей Вата-конституции или при Вата-дисбалансах. А При ревматизме готовят пасту из мускатного ореха и кунжутного масла (можно взять другое растительное масло), и в тёплом виде прикладывают её к больному месту.

Полезен мускатный орех при предменструальном синдроме у женщин Вата-конституции или при расстройствах Вата-доши. В этом случае полезно готовить молочный отвар с равными частями куркумы и мускатного ореха. Поможет мускатный орех и при нарушениях женского цикла – дисменорее.

В рамках традиционной восточной медицины мускатный орех использовался как один из лучших натуральных афродизиаков.

При бессоннице мускатный орех хорош сам по себе (1/4 ч.л. молотого мускатного ореха на стакан теплого молока)

или может применять в составе: по две части ашвагандхи и валерианы и по одной части мускатного ореха и солодки смешивается в порошок, применяется по 3-6 грамм на ночь с теплым молоком, маслом Гхи или водой.

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