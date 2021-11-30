Ученые объяснили, почему пожилым людям необходим спорт 6 30.11.2021, 14:23

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Физическая активность может избавить от ряда болезней.

Механизмы, при помощи которых физическая активность замедляет старение и отсрочивает смертельный исход, задокументированы. Однако ученые все еще до конца не знают, почему физические упражнения на протяжении всей жизни, особенно в среднем и старшем возрасте, способствуют укреплению здоровья, пишет Naked science.

Эпидемия гиподинамии, нарастающая в последнее время, ускоряет распространение неинфекционных заболеваний среди стареющего населения. И изучение этого вопроса может способствовать пониманию того, как сохранить здоровье. Остается неясным, почему в молодости процессы, которые поддерживают более низкое кровяное давление и снижение системного воспаления, работают в организме сами по себе, а в более зрелом возрасте для этого требуется физическая активность.

Она способна снизить риск таких заболеваний, как сердечно-сосудистые, диабет второго типа, болезнь Альцгеймера и некоторых видов онкопатологии. Исследования показывают, что 150 минут упражнений средней интенсивности на открытом воздухе в неделю понижают вероятность смертности от всех причин у взрослого человека, не ведущего сидячий образ жизни.

Ученые из Гарвардского университета (США) использовали эволюционный подход для объяснения этого явления и опубликовали свое исследование в журнале PNAS. Вопреки устоявшемуся мнению, авторы работы считают, что люди стали доживать до старости уже 40 тысяч лет назад.

Это связано с тем, что старшее поколение, вероятно, важно для эволюции: в том смысле, что оно может передавать полезный опыт, помогать детям и внукам приобрести важные для выживания навыки. Причем не только словом, но и делом: пожилые люди прошлых поколений, вероятно, сохраняли бодрость духа и тела до глубокой старости, чтобы заботиться о себе и близких. Проанализировав эволюционные изменения у предков человека, ученые пришли к выводу, что люди запрограммированы быть физически активными в пожилом возрасте.

Вплоть до последних 200 лет активность, сохраняемая в старости, не давала накапливаться лишним жировым отложениям и способствовала обновлению клеток и тканей, а еще выработке противовоспалительных веществ. Но в наши дни пожилые люди часто ведут малоподвижный образ жизни, что сказывается на их самочувствии и связано с риском развития многих заболеваний. Поэтому им жизненно необходимо в буквальном смысле повторять опыт предков — быть физически активными.

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