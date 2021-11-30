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Россия не готова принимать белорусские удобрения

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  • 30.11.2021, 21:55
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Россия не готова принимать белорусские удобрения

Решение о перевалке удобрений из Беларуси через порты Мурманской области не принято.

Решение о перевалке удобрений из Беларуси через порты Мурманской области пока не принято. Из-за санкций Запада Беларусь вынуждена искать альтернативные пути поставок удобрений. Одним из путей рассматриваются мурманские порты, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, пишет Interfax.

В декабре вступят в силу санкции Соединенных Штатов. В результате через Литву перестанут перевозить продукцию «Беларуськалия». В прошлом году калийные удобрения составили четвертую часть всех грузов порту в Клайпеде.

Калийные удобрения официальный Минск собирается перенаправлять в Россию и, среди прочего, в Китай и в целом на Восток. Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказывал, что удобрения из Беларуси можно будет направить в порты «Лавна» и «Тулома».

«Мы отрабатываем этот вопрос с нашими белорусскими партнерами, пока никаких решений нет», – сказал Чибис.

Санкции могут затронуть и российские компании, которые сотрудничают с режимом, в том числе могут пострадать и порты в Мурманске.

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