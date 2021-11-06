Удар по коронавирусу: названо средство, которое остановит пандемию COVID-19 6.11.2021, 12:30

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Сейчас в мире испытывают сразу несколько препаратов такого рода.

Ученые называют вакцину от коронавируса в виде капель или спреев панацеей, прорывом. Она может дать стерилизующий иммунитет, который прервет цепочку заражений и остановит пандемию. Сейчас в мире испытывают сразу несколько препаратов такого рода. Как они действуют и в чем их преимущество, сообщает РИА Новости.

Из чего делают назальные вакцины

О том, что назальные вакцины против COVID-19 предпочтительнее инъекционных, говорили с самого начала. В списках прототипов, обновляемых каждый месяц ВОЗ, они фигурировали наравне с другими.

Одно из первых исследований опубликовали ученые из Университета Вашингтона в августе прошлого года. За основу они взяли вирус гриппа типа А, внесли в его геном мутации, чтобы лишить способности размножаться, в частности, удалили ген белка нейраминидазы. А вместо него вставили участок, кодирующий рецептор-связывающий домен белка-шипа коронавируса.

Препарат распыляли мышам и убедились, что он не токсичен, не приводит к болезни. Через три недели в крови животных появились нейтрализующие SARS-CoV-2 антитела в количестве, сравнимом с тем, что у переболевших людей.

Вирус гриппа довольно удобен для разработки векторных вакцин. Во-первых, он хорошо изучен, во-вторых, его включают в противогриппозные препараты, в-третьих, РНК легко изменять методом обратной генетики. Авторы работы отметили, что назальная вакцина формирует особый тип иммунитета в слизистой оболочке — мукозальный. Кроме того, если придумать, как не лишать вектор-носитель белка нейраминидазы, можно создать вакцину двойного действия — от гриппа и коронавируса.

Под слизистой защитой

Каждый день на нас через нос и рот воздействуют миллиарды микробов. Неудивительно, что эволюция встроила в нашу слизистую оболочку очень чуткую иммунную систему, быстро распознающую врага.

Мукозальный иммунитет работает в носовой полости, ротоглотке, миндалинах, аденоидах, евстахиевой трубе и среднем ухе, тканях гортани, бронхах и легких. Он везде, где есть слизистая: в желудочно-кишечном тракте, слезных протоках, сосудах, коже. Его главная задача — вырабатывать особые антитела, иммуноглобулины класса А (IgA), не позволяющие патогенам прикрепиться к клеткам слизистой и проникнуть внутрь.

В носоглотке очень много рецепторов ACE2 — входных ворот для коронавируса. Его поверхностные белки-шипы цепляются за эти рецепторы, чтобы проникнуть в клетку. В расположенных ниже альвеолах рецепторов гораздо меньше, и если распылить вакцину в носоглотке, путь инфекции будет перекрыт.

В лимфоидной ткани слизистой есть В-клетки, умеющие превращаться в разные виды антител. Когда инфекция атакует носоглотку человека, никогда ранее с ней не встречавшегося, они стягиваются к месту происшествия и преобразуются в секреторные белки IgA, которые успешно борются с патогенами на местном уровне. Спустя несколько дней в крови появляются антитела IgM и IgG, дающие системный отпор врагу. Проблема, однако, в том, что SARS-CoV-2 способен обманывать врожденный иммунитет и заражать весь организм. Значит, важно познакомиться с коронавирусом заранее — с помощью вакцинации.

Считается, что назальные вакцины дадут стерилизующий иммунитет. Человек не будет какое-то время заражаться коронавирусом, это прервет цепочки распространения инфекции и затормозит пандемию. Так же происходит у недавно переболевших COVID-19 — у них в слизистой носоглотки еще остаются специфические антитела IgA.

Все инъекционные вакцины нацелены на системный иммунитет, обеспечиваемый циркуляцией в крови антител класса IgG и в идеале Т-клеток, убивающих вирус. При этом мукозальный либо не вырабатывается, либо он очень слабый. Вот здесь на арену и выходят капли в нос. Они подключат мукозальный иммунитет, который будет убивать коронавирус, не вызывая воспалительного процесса.

Назальные препараты лучше применять вместе с инъекционными. Вероятно, это имел в виду академик Гинцбург, когда говорил о стопроцентной защите, обеспечиваемой ревакцинацией назальным средством после «Спутника V».

Какие бывают назальные вакцины

Клинические испытания сейчас проходят несколько назальных вакцин. Все — на первом этапе, за исключением китайского препарата, созданного на основе вирусного вектора гриппа.

В России назальными вакцинами год назад занялись в ГНЦ «Вектор» и Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. О поиске финансирования на подобный проект говорили ученые из Крымского федерального университета. Речь шла о некоем синтетическом препарате. С тех пор об этом ничего не слышно.

Между тем в середине октября российский Минздрав разрешил клинические испытания назальной вакцины от Центра имени Гамалеи. По сообщениям СМИ, это один из компонентов «Спутника V», то есть в качестве носителя белка-шипа выступает ослабленный аденовирус. Препарат опробовали Владимир Жириновский и Валентина Матвиенко.

В НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге создали «Корфлювек» на основе вируса гриппа типа А, из которого удалили неструктурный белок. Подробности неизвестны, однако в этом институте ранее работали над прототипами вакцин с вирусным вектором — в частности, от туберкулеза.

В сентябре директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов рассказал, что препарат протестировали на клеточных культурах и модельных животных. Результаты внушают оптимизм: вакцина безопасна и вызывает тот иммунный ответ, на который рассчитывали. К клиническим испытаниям на людях рассчитывают приступить в начале следующего года. Не исключено, что вакцина даст и иммунитет против гриппа.

У назальной вакцины много преимуществ. Она попадает в организм тем же путем, что и коронавирус, и, следовательно, активируемый ею иммунный ответ больше соответствует естественной инфекции. Кроме того, не нужна игла, прививку даже можно делать самостоятельно с помощью шприца-распылителя. Процесс совершенно безболезненный.

Ожидается также, что капли будут дешевле в производстве и дистрибуции. Однако все это — только после клинических испытаний по полной программе.

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