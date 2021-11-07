Шиманович завоевал второе золото на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде 7.11.2021, 20:16

Белорус оказался лучшим на дистанции 50 метров брассом.

Белорусский пловец Илья Шиманович взял очередное золото на Чемпионате Европы по плаванию на короткой воде.

Спортсмен оказался лучшим на дистанции 50 метров брассом. Его время: 25,25 секунд.

Это уже второе золото в копилке Ильи. Ранее он стал лучшим на дистанции 200 метров брассом. Белорус обогнал серебряного призера на одну сотую долю секунды.

До этого белорусский пловец показал второй результат в заплыве на дистанции 100 метров брассом.

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