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Крым и поддонок

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  • Андрей Санников
  • 1.12.2021, 8:08
  • 20,736
Крым и поддонок
Андрей Санников

Он проговорился.

Взлезши на поддон и сразу же получивший от белорусов дополнительное меткое прозвище "поддонок", Лукашенко обнародовал то, о чем мы знали всегда, а украинцы предпочитали предаваться иллюзиям.

Он признал Крым российскими, и де-факто, и де-юре.

Сделал это в циничной форме, у пропагандиста Киселева, в кремлевском эфире.

Первая реакция украинского истеблишмента была предсказуемо растерянной: не стоит, мол, обращать внимания на слова сумасшедшего.

Это почти буквально реакция министра иностранных дел Украины, который ранее обещал жесточайший отлуп в ответ на подобные заявления.

Я его хорошо понимаю. И не его это вина. Многие годы, а, может и сейчас, Лукашенко для Украины - самый популярный зарубежный политик. А уж как выгодно с ним вести бизнес - об этом вам могут рассказать целые команды постоянно меняющихся президентов Украины. (Им-то хорошо, они там меняются).

Оно ведь как комфортно - не замечать звериной диктатуры на своих границах и прикрываться тем, что Лукашенко, хоть и негодяй, но пообещал нам непризнание Крыма российским. А это все, что нужно для "прекрасной дружбы".

И вот случилось страшное - он проговорился.

И тут не стоит делать вид, как в том анекдоте - "опять эта неопределенность".

Хочу по-дружески, ну и слегка профессионально посоветовать развеять сомнения.

Для этого нужно следующее.

Уже сегодня направить срочный запрос МИД Украины (ноту) в МИД Лукашенко с вежливой просьбой разъяснить официальную позицию режима по Крыму.

Направить официальную ноту посольства Украины в Минске в администрацию Лукашенко, МИД и "палатку" (просто ради смеха) с аналогичной вежливой просьбой.

Еще маленькая подсказка из дипломатической практики: чтобы не ждать ответа бесконечно, сделайте маленькую приписочку следующего содержания - "В случае неполучения вашего ответа в течение 24 часов мы будем считать высказывания гражданина Лукашенко на государственном телевидении России официальной позицией режима".

А вот когда получите разъяснения или получите трусливое молчание, все же поймите, что пора исходить из реальной угрозы, а не из многолетних попыток ее не замечать. Лукашенко ведь представляет угрозу не только для нас, но и для вас.

Андрей Санников, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, «Фейсбук»

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