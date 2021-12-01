«Нас заперли в комнате»: вернувшиеся домой мигранты рассказали о новой тактике белорусских силовиков 7 1.12.2021, 15:25

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фото: anadolu agency

Швейцарская газета приводит рассказы троих курдов.

Белорусские силовики начали применять новую тактику в отношении мигрантов на белорусско-польской границе. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Издание приводит рассказы троих курдов: Дидара Вахаба, Хассана Хуссейна и Серкана Бекира. Они вместе с другими курдами в разных местах попытались перебраться через границу с ЕС: кто-то — в Литву, кто-то — в Польшу, причем одной группе даже удалось добраться до польско-немецкой границы. Но всех их словили европейские полицейские или пограничники и отправили обратно на границу с Беларусью.

После чего, по их словам, белорусские силовики уже не оказывали им помощь в попытках снова пробраться в ЕС.

— Они забрали у нас наши паспорта и отвезли нас в комнату в аэропорту. Там они держали нас до тех пор, пока мы не сели на самолет в Эрбиль, — говорит Дидар Вахаб.

Группа Хассана Хуссейна, едва снова ступила на землю Беларуси, была задержана силовиками и отправлена в аэропорт.

— Независимо от того, хотели мы этого или нет. Я не хотел, — добавляет Хассан Хуссейн.

Аналогично поступили и с группой, где, кроме Серкана Бекира, были еще 21 курд.

— Я не хотел, но возражать было бесполезно. На шесть дней они заперли нас в комнате [в аэропорту]. Шесть дней! — говорит Серкан Бекир.

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