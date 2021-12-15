В Украине переименовали город Владимир-Волынский 9 15.12.2021, 13:34

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Городу вернули историческое название.

Верховная Рада Украины на заседании 15 декабря проголосовала за переименование города Владимир-Волынский на Владимир. За решение проголосовали 348 депутатов.

Город Владимир-Волынский является административным центром Владимир-Волынского района и Владимир-Волынской городской территориальной общины. На сегодняшний день в городе проживают около 38 000 жителей.

Согласно материалам, предоставленным Волынским областным советом, указанный населенный пункт является одним из древнейших городов Украины, первое документальное упоминание о котором зафиксировано в летописи времен Киевской Руси "Повесть временных лет". В 1795 году в соответствии с австро-российским соглашением город вошел в состав Российской империи. Отмечается, что именно после этого присоединения город получил к своему названию приставку "-Волынский". Указанный шаг был обоснован необходимостью отличать город Владимир от русского города Владимир-на-Клязьме.

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