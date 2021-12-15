У России отмирают рабочие руки 11 15.12.2021, 16:31

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Дефицит кадров в экономике достиг семилетнего максимума.

Амбициозные планы российского правительства разогнать экономический рост до среднемировых 3% в год уперлись в демографическую стену, пишет finanz.ru.

Стремительно теряя население в результате беспрецедентной с военных времен смертности, российская экономика лишается не только пенсионеров, но и рабочих рук.

Дефицит кадров на предприятиях по всей стране с октября 2020 года по октябрь 2021-го увеличился почти на четверть и достиг 2,2 миллиона человек, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Нехватка работников стала рекордной с 2014 года и устойчиво держится на этом уровне пять месяцев подряд.

«Если год назад на одну вакансию приходилось по два безработных, то сейчас ситуация диаметрально противоположная - открытых вакансий ровно в два раза больше, чем желающих устроиться на работу. Безработица находится на историческом минимуме 4,3%, при этом экономика испытывает острый дефицит работников, которых попросту неоткуда взять», - указывает президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Особенно остро стоит проблема с рабочими специальностями - на них приходится 68% кадрового дефицита. Ситуацию усугубил отток мигрантов, из-за которого «рабочие руки» потеряли сельское хозяйство и сектор ЖКХ, констатирует Трубникова.

Пандемия усугубила проблему сжатия трудоспособного населения, которую экономика начала ощущать во второй половине 2010х - одновременно с началом процесса естественной убыли, который пандемия ускорила до миллиона человека в год.

Без учета Крыма численность рабочей силы в России составляет 74,3 миллиона человек, и это минимум с 2005 года, указывает Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка. «В условиях кадрового дефицита бизнес и экономика в целом продолжат испытывать ограничения в развитии», - говорит Трубникова.

Пандемия вызвала гигантский скачок спроса на неквалифицированный труд. Но найти желающих работать за зарплаты, которые прежде платили мигрантам, оказалось сложно.

«В некоторых регионах мы не можем найти работников уже год», - пожаловался в интервью Bloomberg Максим Басов, генеральный директор «РосАгро», одного из крупнейших сельхозпроизводителей в стране. По его словам, компания на 10% повысила зарплаты и вынуждена инвестировать в механизацию из-за нехватки рабочих рук. Другие привлекают к работам солдат-срочников, студентов и даже осужденных ФСИН, чтобы заполнить кадровые пробелы.

Проблема сжатия рабочей силы в ближайшие годы будет только усугубляться: к 2030 году численность населения в наиболее продуктивном возрасте 30-40 лет упадет на 25%, прогнозирует аналитик TS Lombard Мадина Хрусталева.

Схожую оценку дает Банк России. «Число 30-35-летних в стране сократится с 15 млн человек в конце 2020 года до 8 млн человек в 2030 году (а количество семей - с 7,5 млн до 4 млн)», - говорится в прогнозе регулятора о перспективах рынка ипотеки.

«Большая часть населения к 2030 году будет сосредоточена в возрастных когортах старше 40 лет», - предупреждает ЦБ.

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