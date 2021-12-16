ГАИ приготовило «сюрпризы» для водителей Минской области 1 16.12.2021, 12:23

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До понедельника автомобилистам стоит быть особенно внимательными.

С завтрашнего дня Госавтоинспекция начнет массированную отработку местных автомобильных дорог Минской области и сельских населенных пунктов. Будут использоваться различные формы контроля, в том числе негласный и смешанный. Усиление продлится до понедельника, сообщает onliner.by.

«Как показывает статистика в предвыходные и выходные дни возрастает количество нарушений со стороны участников дорожного движения, а также число дорожно-транспортных происшествий. Всему виной недисциплинированность и несоблюдение Правил дорожного движения», — отметили в ГАИ.

Сообщается также, что на территории Минской области участились ДТП с участием пешеходов, в особенности на пешеходных переходах.

Усиление контроля должно иметь профилактический эффект. Основное внимание ГАИ уделит нарушениям, которые являются основными причинами ДТП с тяжелыми последствиями: нарушения со стороны пешеходов, особенно в темное время суток, непредоставление преимущества в движении пешеходам, управление транспортными средствами в состоянии опьянения, управление без прав, скоростные нарушения, а также нарушения, связанные с эксплуатацией авто и перевозкой пассажиров.

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