Психиатрические расстройства: у Лукашенко обнаружили 25 совпадений с Чикатило 38 17.12.2021, 12:10

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Диктатор страдает не только мозаичной психопатией.

Подписчик телеграм-канала «Ганi быкоў!» посмотрел сериал про Чикатило и нашел много общего с Лукашенко:

«Проведя анализ психиатров и следователей, наблюдавших за Чикатило, они дали характеристику и из 26 пунктов, Лукашенко схож с Чикатило в 25.

Вот эти пункты:

1. Неблагоприятное (бедное) детство.

2. Повреждение нервной системы — мозаичная психопатия.

3. Комплекс — рос без отца, в те времена это было постыдно.

4. Жесткая мать, обвиняются всем своим поведением, что из-за сына у нее могла сложится лучшая жизнь. Что ей тяжело приходится работать, чтобы прокормить одной еще один лишний рот.

5. Ожидание отца и разочарование, что его отец — изменник Родины.

6. Травля и предвзятое отношение в детстве со стороны сверстников и жителей населенного пункта, где он проживал.

7. На фоне неуважения других, стремление его получить путем тяги к знаниям, уход в учебу.

8. Считает себя очень образованным.

9. Желание стать великим со стороны права и законов, активное изучение партийных идей.

10. Желание быть ближе к объектам своих страстей.

11. Желание воспитывать и учить других.

12. Ненавидит сильных оппонентов, которые его могут поучать и проявляют более сильный характер. Не способен прислушиваться к советам других.

13. Живет бурными фантазиями сам, в них верит и постоянно что-то придумывает.

14. Отношения с женщинами не складываются.

15. Секс неупорядоченный, с меняющимся разными партнершами.

16. Старается при общении с женщинами доказывать, как своей матери, что он не пустое место и не нахлебник.

17. Стремится жить обеспечено и находится в элитном обществе, уходя от малообеспеченного детства.

18. Склонен к накоплению злобы, а в виду его мозаичной психопатии, опасен для окружающих.

19. Компенсирует ярость, зависть к другим круша все и всех подряд, не глядя. Страдают не только вещи, но и люди.

20. В жизни крайне мстительная и ничтожная личность.

21. Разряжает свою психику уничтожая, как он считает недостойных людей, утилизируя свою ярость, агрессию, сексуальным удовольствием, садизмом, физическим уничтожением.

22. Нездоровое желание абсолютной власти, на фоне травмирующего детства, жесткой матери, унижения в школьные годы, в армии, списав его из-за психического расстройства, на работе с ним не считались, что чуть не привело к уголовному наказанию, тяжелые отношения с женщинами, сделали Чикатило и Лукашенко, крайне ничтожными людьми.

23. Появилось необъяснимое желание учавствовать в жизни страны. Углубленное изучение политики, вступление в КПСС. Нахождение среди известных политических деятелей и правителей кумиров и их идеализация.

24. Желание получать абсолютную власть, которой ему не хватало в прошлой жизни, начинает переходить все рамки разумного, он начинает убивать, тех, кто приводит его в ярость.

25. Получает удовольствие от наблюдения за страхом, страданием и смертью жертвы».

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