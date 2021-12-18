Таракан хочет оставить белорусов без витаминов, пищевых добавок и БАДов 1 18.12.2021, 8:17

12,036

К чему приведет включение этих продуктов в список «контрсанкций»?

Под введенные Минском контрсанкции попали некоторые витамины, пищевые добавки, БАДы, что осталось незамеченным на фоне запрета ввоза многих продуктов. Об этом zerkalo.io рассказали участники рынка, которые занимаются поставками этих позиций. Они прогнозируют дефицит товаров и проблемы для тех белорусов, которые по состоянию здоровья не могут без них обходиться. Дистрибьютеры, по нашей информации, уже написали письма чиновникам, в которых рассказали о возможных рисках для рынка. К слову, похожая ситуация в 2014 году была в России, когда также вводили контрсанкции, которые во многом были похожи на нынешние белорусские. Тогда Москве пришлось заметно откорректировать первоначальный список «запрещенки», в том числе убрать из него витамины, пищевые добавки и БАДы.

Витамины, пищевые добавки и БАДы тоже попали в «запрещенку»

Беларусь ответила на ограничительные меры Запада запретом на ввоз целого списка продовольствия. В него попало много продуктов — итальянские и французские сыры, польские яблоки, испанский хамон и многое другое. Но немногие обратили внимание, что среди «других товаров», который попали под запрет, оказались в том числе многие витаминно-минеральные комплексы, пищевые добавки, БАДы, быстрорастворимые напитки для пищеварения и снижения веса. Под ограничениями также оказались многие товары без содержания какао — шоколад, таблетки от кашля, леденцы от боли в горле.

Также под запрет попали пищевые продукты, которые не содержат молочных жиров, сахарозы, глюкозы, крахмала. Среди прочего это пищевые добавки, а также БАДы. Эти позиции важны для тех, кому нужно придерживать диетического питания по медпоказаниям.

Что касается конкретных средств, то под «запрещенку» попали, как следует из кодов товаров, «Максилак» (пробиотические бактерии), «Фитолизин» (растительный препарат, в наших аптеках предлагают варианты из Польши), «Доппельгерц актив магний кальций» (БАД к еде, в аптеках есть варианты из Германии и Норвегии), «Витрум Вижн Форте» (комплекс витаминов, минералов), «Мерц Классик» (диетическая добавка), «Супрадин Кидс Мишки» (мультивитамины для детей), «Дуовит», «Дуовит для женщин» (Словения), «МАГНЕ B6» (французского производителя «Кооперасьон Фармасетик Франсэз), «Селен 100 мкг» (американский производитель).

И это только небольшая часть попавших под запрет товаров.

«Под ответные санкции Беларуси на пищевую отрасль попадают многие витаминно-минеральные комплексы и БАДы западного производства: «Кальций Д3 Никомед», драже «Мерц», «Супрадин», — рассказал один из участников рынка. — Скорее всего, вся продукция компаний «Бионорика» и «Гербалайф» также попали под запрет. Как и различные витамины для беременных. Список довольно большой».

«Они же не фармпроизводителей наказали, а своих же граждан и свой белорусский бизнес»

«В аптеках исчезнут западные витамины, так как их многие из них ввозят как БАДы. Также будут вопросы по спортивному питанию и добавкам для сбалансированного дополнения к питанию, которые ввозят из ЕС», — уточняет еще один участник рынка.

Дистрибьютеры уже направили письма чиновникам, в которых рассказывают про ожидаемые негативные последствия из-за введенных контрсанкций.

«В МАРТ полетели письма от представительств фармкомпаний, дистрибьютором. Но пока они ответят, пока одумаются, пройдет немало времени», — говорит представитель одной из компаний-дистрибьюторов.

Что касается БАДов, то их могут стать активнее ввозить из России, говорят участники рынка. «Но качество пострадает. В России БАДы выпускают, довольно много и давно. Но европейские они вряд ли заменят, к которым высокая степень доверия потребителей, — уточняет представитель одной из компаний-дистрибьюторов. — Опять же контракты дистрибьюторов, маркетинговые договоры аптечных сетей. Они же (чиновники. — Прим. ред.) не фармпроизводителей наказали, а своих же граждан и свой белорусский бизнес».

Наш список контрсанкций оказался «клоном» российского. Но чиновники почему-то списали и ошибки соседей

Как оказалось, белорусский контрсанкционный список — практически полная копия аналогичного российского перечня, который соседи вводили в 2014 году. Одно из основных отличий, что россияне включили в «запрещенку» также рыбу, а мы — нет.

Большинство остальных позиций в изначальных контрсанкционных списках двух стран сходятся, в том числе запрет на ввоз многих витаминно-минеральных комплексов, пищевых добавок, БАДов. Но нюанс в том, что в России достаточно быстро убрали эти позиции из «запрещенки». Исключение также сделали вкусоароматических добавок, белковых концентратов животного и растительного происхождения и их смесей, пищевых волокон.

Исключить из «продовольственного эмбарго» безлактозное молоко, товары для диабетиков и различные пищевые добавки, в том числе частично спортивное питание просило российских чиновников Общество защиты прав потребителей. В обществе говорили о том, что россияне не смогут обеспечить себя ежедневным сбалансированным питанием, соблюдать диеты и рекомендации врачей.

«В России не производится пищевых продуктов без содержания лактозы или глютена, раньше эта еда поставлялась из-за границы, по большей части из Европы. У людей, страдающих заболеваниями пищеварительной системы и обмена веществ, такая пища входила в основной рацион питания. На данный момент заменить ее нечем, российские предприятия не смогут в ближайшее время наладить производство высокотехнологичной продукции», — заявляли в обществе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».