В чем встречать Новый год Тигра разным знакам Зодиака

В чем встречать Новый год Тигра разным знакам Зодиака1
- 18.12.2021, 11:51
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Какие цвета выбрать?
Символом Нового 2022 года станет черный водяной тигр. По китайскому календарю год тигра вступает в силу 1 февраля 2022 года и продлится до 21 января 2023 года. Эта дата постоянно меняется, так как связана с лунным циклом, пишет 1plus1.ua.
В какой цветовой гамме стоит встречать Новый год?
Самыми счастливыми цветами 2022 года являются синий, зеленый, красный и желтый.
Однако, использовать каждый из этих цветов следует в зависимости от сферы, в которой вы хотите оптимизировать свои шансы на успех:
Синий цвет следует использовать для переговоров, собеседований и общения
Зеленый — для адаптации к новому месту жительства, новой работе или какому-то новому начинанию
Красный — для романтических встреч или в ожидании рождения ребенка
Желтый — для приобретения недвижимости или для всех дел, связанных с наследием
Белый и золотой цвет играют роль цветов, которые уравновешивают энергетические потоки 2022 года.
Если вы чувствуете неуверенность в своих силах, используйте белый и золотой цвет при выборе одежды, аксессуаров и талисманов, чтобы защитить себя от возможной неудачи.
В чем нельзя встречать Новый год 2022
Тигр не любит яркие, неоновые и искусственные оттенки и хищные принты. Также не стоит выбирать фиолетовый цвет.
В чем встречать 2022 год разным знакам Зодиака
Овнам следует выбрать наряды оранжевого или красного цвета, тогда Тигр будет способствовать развитию и поможет реализовать все планы.
Тельцам астрологи советуют обратить внимание на вещи зеленого или коричневого цвета.
Близнецам рекомендуется использовать в новогодних вещах элементы желтого цвета.
Ракам следует обратить внимание на светлые оттенки: молочный или бежевый.
Для Льва идеальным вариантом будет серебряное платье или костюм, это поможет сиять весь год Тигра.
Девам подойдут нежные оттенки: светло-голубой и светло-зеленый.
Весам астрологи рекомендуют образ в светло-розовой гамме.
Скорпионам на Новый 2022 год подходят абсолютно любые сочетания цветов.
Козерогам следует добавить яркую деталь в свой новогодний образ.
Водолеям для встречи Нового 2022 подойдет золотистый цвет, он принесет успех в год Тигра.
Рыбам следует присмотреться к образу в светло-голубых оттенках.