В чем встречать Новый год Тигра разным знакам Зодиака 1 18.12.2021, 11:51

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Какие цвета выбрать?

Символом Нового 2022 года станет черный водяной тигр. По китайскому календарю год тигра вступает в силу 1 февраля 2022 года и продлится до 21 января 2023 года. Эта дата постоянно меняется, так как связана с лунным циклом, пишет 1plus1.ua.

В какой цветовой гамме стоит встречать Новый год?

Самыми счастливыми цветами 2022 года являются синий, зеленый, красный и желтый.

Однако, использовать каждый из этих цветов следует в зависимости от сферы, в которой вы хотите оптимизировать свои шансы на успех:

Синий цвет следует использовать для переговоров, собеседований и общения

Зеленый — для адаптации к новому месту жительства, новой работе или какому-то новому начинанию

Красный — для романтических встреч или в ожидании рождения ребенка

Желтый — для приобретения недвижимости или для всех дел, связанных с наследием

Белый и золотой цвет играют роль цветов, которые уравновешивают энергетические потоки 2022 года.

Если вы чувствуете неуверенность в своих силах, используйте белый и золотой цвет при выборе одежды, аксессуаров и талисманов, чтобы защитить себя от возможной неудачи.

В чем нельзя встречать Новый год 2022

Тигр не любит яркие, неоновые и искусственные оттенки и хищные принты. Также не стоит выбирать фиолетовый цвет.

В чем встречать 2022 год разным знакам Зодиака

Овнам следует выбрать наряды оранжевого или красного цвета, тогда Тигр будет способствовать развитию и поможет реализовать все планы.

Тельцам астрологи советуют обратить внимание на вещи зеленого или коричневого цвета.

Близнецам рекомендуется использовать в новогодних вещах элементы желтого цвета.

Ракам следует обратить внимание на светлые оттенки: молочный или бежевый.

Для Льва идеальным вариантом будет серебряное платье или костюм, это поможет сиять весь год Тигра.

Девам подойдут нежные оттенки: светло-голубой и светло-зеленый.

Весам астрологи рекомендуют образ в светло-розовой гамме.

Скорпионам на Новый 2022 год подходят абсолютно любые сочетания цветов.

Козерогам следует добавить яркую деталь в свой новогодний образ.

Водолеям для встречи Нового 2022 подойдет золотистый цвет, он принесет успех в год Тигра.

Рыбам следует присмотреться к образу в светло-голубых оттенках.

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