«Насчитали сумму как за выкуп жилья в агрогородке» 18.12.2021, 13:16

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Житель деревни под Слуцком рассказал о жилищной афере местных властей.

Журналисты «Кур’ера» узнали у деревенских жителей во время поездки по региону, какие проблемы их волнуют.

Михаил из деревни Кухты рассказал о жилищной афере местных властей, из-за которой он уже много лет платить из семейного бюджета ощутимые суммы государству:

— В деревне школу закрыли уже давно. Стояла она, разваливалась. Я тогда работал в колхозе, стоял в очереди на жилье.

Когда собрался жениться, попросил, чтобы мне здание этой школы отдали на перестройку под дом. Мне дали согласие, я все перестроил.

А как коснулось оформить, началась волокита. Здание, как оказалось, не числилось ни в сельсовете, ни в колхозе. Кое-как мы его оформили.

И мне за уже перестроенный мной же дом насчитали сумму как за выкуп жилья в агрогородке, а не за полуразрушенную школу. Отказаться от дома я не мог, столько сил и денег в него вложил.

Дали рассрочку на 20 лет. Сейчас в месяц по 36 рублей выплачиваю, по карману уже не бьет, как раньше.

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