Стали известны новые подробности о кгбшниках, настраивавших мигрантов против Польши 2.12.2021, 12:48

5,986

Фото: Shutterstock; WOT

Лукашисты использовали фотографии, сгенерированные компьютером.

Концерн Meta сообщил в среду об удалении ряда фейковых групп и профилей в Facebook и Instagram, размещающих сообщения, связанные с кризисом на польско-белорусской границе. Заблокированы как польские сообщества, советующие мигрантам не приезжать, так и белорусские, критикующие действия Польши, сообщает tvp.info.

В опубликованном в среду отчете компания заявила, что удалила 41 поддельную учетную запись и пять групп Facebook и четыре аккаунта Instagram, работающих из Беларуси . Деятельность этих пользователей, маскирующихся под журналистов и активистов из Польши, Литвы и других стран ЕС, должна была быть сосредоточена на острой критике отношения к мигрантам Польской стороны и попытках заинтересовать своими постами организации помогающие нелегалам.

К группам, созданным фейковыми аккаунтами с территории Беларуси, присоединилось менее 1400 человек, в то время как профили имели менее 200 подписчиков.

Одновременно Meta сообщила об удалении 31 поддельной учетной записи, двух событий и трех групп на Facebook а также четырех аккаунтов в Instagram, деятельность которых была якобы рассчитана на сдерживание мигрантов в Беларуси и в странах Ближнего Востока от попыток пересечения границы Польши. Поддельные польские профили, среди прочего, распространяли фильмы и материалы, показывающие жестокое обращение с мигрантами со стороны белорусских военных, а также трудности жизни мигрантов в Европе.

«[Фальшивые профили] также публиковали записи о строгой антимиграционной политике в Польше и антимигрантской деятельности неонацистов», - говорится в документе.

Более 600 человек присоединились к одной из групп, созданных с помощью фейковых аккаунтов, 90 человек записались на одно из организованных мероприятий. Все подозрительные учетные записи были созданы в последние недели, а большинство из них было удалено в ноябре.

Согласно отчету, обе группы фальшивых пользователей создали профили, используя фотографии, сгенерированные компьютером.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».