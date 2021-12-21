«Деньги сняли, а работу сделали тяп-ляп» 3 21.12.2021, 13:24

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Минчане показали, во что превратился их подъезд после ремонта.

Жители дома, прописанного по проспекту Независимости, недовольны ремонтом подъезда. Так и пишут: «Деньги сняли, а работу сделали тяп-ляп». Предупреждаем: фото сделаны после ремонта, а не до него, пишет onliner.by.

С января 2021 года в доме №127 по проспекту Независимости ремонтировали 5-й подъезд. Косметические работы выполняли в основном за счет жителей, но они как раз и недовольны тем, что получилось в итоге.

Жители сами просили у ЖКХ Первомайского района Минска сделать ремонт. Читательница Валерия перечисляет проблемы: штукатурка осыпалась со стен, окна были в плохом состоянии и не закрывались, часть перил на лестнице сломана, часть прутьев вырвана. Протекала крыша.

— Мы дали согласие на замену почтовых ящиков, плитки на первом этаже на керамическую и собрали необходимое количество подписей, — рассказывает минчанка.

По словам жительницы, на специальном собрании местные просили коммунальщиков сначала устранить технические неисправности, а только после этого выполнять косметический ремонт. Это логично, рассуждает Валерия. Работы люди предлагали проводить весной, когда проще устроить проветривание, происходящее просили согласовывать с активом подъезда.

— Но 25 января 2021 года, без предварительного уведомления, было начато «подобие ремонта».

Судя по смете, которая висела в подъезде осенью, подрядчиком было ЖЭУ №2 Первомайского района. Что в итоге?

— Стены покрашены тяп-ляп, без расчистки поверхности, хотя в смете эта позиция была отражена, — говорит Валерия. — Выключатели не изолированы, и в гнездах видна проводка. По лестнице разлита строительная смесь, и она не отмывается. Плитку уложили с огромными неровностями: в некоторых местах выступает на 4—6 миллиметров. И это первый этаж возле лифта, где ходят все жители дома.

На этих фото жители обращают внимание, что еще раньше в подъезде был заварен мусоропровод, достаточно неаккуратно. Покрасили прямо поверх. По лестнице разлита строительная смесь (плитку нигде, кроме как на первом этаже у лифта, менять и не планировали)

Пять окон в подъезде девятиэтажки не поменяли, хоть жители считают, что стоило. Кстати, замену окон местные не должны были оплачивать из-за их удручающего состояния.

— Нам сказали, что поменяют не все. Оставили гнилые рамы с новыми штапиками, от которых толку нет: все равно створки нормально не закрываются, — говорит Валерия. — Там, где окна заменили, испорчена свежая краска.

Почтовые ящики сняли в начале ремонта, а вернули осенью. Их внешним видом жители довольны, но выяснилось, что все они открываются одним ключом.

Плату за ремонт квартирам начисляли в жировки.

— С моей двушки удерживали 6 месяцев по 8,7 рубля. Деньги, в общем-то, небольшие, но вопрос не в них, а в смысле такого ремонта. Мало того, что работы длились с января по октябрь, так еще и непонятно, завершены они или нет, — говорит Валерия.

Люди жаловались, и в сентябре получили ответ от администрации: подрядчика оштрафуют «в связи с невыполнением в полном объеме работ по текущему ремонту подъезда» и «с нарушением сроков договорных отношений».

Два письма от коммунальщиков

В октябре пришел еще один ответ: плитку на полах 1-го этажа укладывать закончили, почтовые ящики заменили, мелкий ремонт металлических ограждений лестничных маршей выполнили.

— Судя по ответу администрации, ремонт закончен. Фото сделаны 5 ноября, после этого никаких изменений. Наша просьба: привести подъезд в порядок, ибо зачем было начинать его, если все равно получилось «и так сойдет», — добавляет Валерия.

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