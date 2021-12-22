В Минске заработали елочные базары: где и за сколько можно купить елку 1 22.12.2021, 9:49

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Полный список адресов.

В Минске начали работать елочные базары. Первые открылись еще в минувшие выходные, вчера и сегодня к ним добавляются новые точки. У них разный режим работы: какие-то работают ежедневно до 22 часов, какие-то только до 19-20 часов.

Стоимость елок в базарчиках от лесхозов обещали такую:

До 1 м — 19,2 рубля

от 1 м до 2 м — 26,4 рубля

от 2 м до 3 м — 33,6 рубля

У продавцов частных питомников елки высотой около 1,5 метра могут стоить и до 40 рублей.

Вот адреса елочных базаров, их приводит бизнес-портал Минска. В списке 79 точек, список будет пополняться.

ул. Ташкентская, 16, к. 1 (остановка общественного транспорта);

ул. Нестерова, 49 (остановка общественного транспорта);

ул. Селицкого, 107;

ул. Ангарская, 18, к. 1 (остановка общественного транспорта), 36 (остановка общественного транспорта);

ул. Бачило, 14 (остановка общественного транспорта);

пр. Партизанский, 7, 34, к. 1 (возле почтового отделения № 107), 56;

ул. Крупской, 6;

ул. Голодеда, 15 (остановка общественного транспорта);

ул. Ротмистрова, 40;

ул. Варвашени, 1;

Игуменский тракт, 16, 30;

пр. Рокоссовского, 2, 29, 80, 150а;

ул. Плеханова, 89;

ул. Денисовская, 8;

ул. Маяковского, 20 (напротив жилого дома), 154, 176;

пересечение ул. К. Либкнехта — ул. Лермонтова (возле здания на ул. Лермонтова, 30а);

пересечение ул. Голубева — пр. Газеты «Правда» (возле здания на пр. Газеты «Правда», 24);

пр. Газеты «Правда», 40;

пересечение ул. Я. Брыля — ул. Гурского;

пересечение ул. Есенина — ул. Космонавтов (остановочный пункт «Малиновка-1»);

пр. Газеты «Звязда», 40;

пересечение ул. Рафиева — ул. Есенина (возле поликлиники № 25);

ул. Яна Чечота, 7;

ул. Жуковского, 10, к. 1;

пл. Казинца (возле дома № 120 на ул. Казинца);

ул. Асаналиева, 40;

ул. Слонимская (возле магазина цветов);

ул. Воронянского (конечная остановка автобусов, остановочный пункт «Воронянского»;

пер. Корженевского, 2а;

ул. Столетова — 2-й пер. Багратиона (около дома № 17);

бульвар Тракторостроителей — Дворец культуры МТЗ (около дома № 24 на ул. Долгобродской);

ул. Долгобродская, 3;

ул. Захарова, 77а;

ул. Героев 120-й дивизии, 15 (около гарнизонного Дома офицеров);

Логойский тракт, 7, 36;

ул. Я. Коласа, 48;

ул. Гинтовта, 12;

ул. Руссиянова, 1;

ул. Калиновского, 55 (около автостоянки);

ул. Никифорова, 3;

ул. Толбухина, 12;

ул. Волгоградская, 45;

ул. Карбышева, 13, к. 1;

ул. Кольцова, 32;

ул. Мирошниченко, 3;

ул. Л. Беды, 19;

ул. Сурганова, 50;

ул. В. Хоружей, 10;

ул. Гамарника, 2;

ул. Богдановича, 76;

ул. Притыцкого, 6 (напротив магазина «Алекор»), 32, ст. метро «Пушкинская» (выход к магазину «Богатырь»), 108, 146, ст. метро «Каменная Горка» (выход к магазину «Мартин»);

ул. Я. Мавра, 9а (остановка общественного транспорта);

ул. П. Глебки, 5 (остановка общественного транспорта);

пр. Пушкина, 79;

ул. М. Лынькова, 99 (напротив магазина «Виталюр»);

ул. Лобанка, 26 (остановка общественного транспорта);

ул. Заславская — со стороны пр. Машерова, со стороны ул. Мельникайте (в районе остановки общественного транспорта);

ул. М. Танка (около магазина «Пинскдрев»);

ул. Каховская, 31 (около кинотеатра «Киев»);

ул. Червякова, 2, к. 1;

ул. Орловская, 39, 64;

пересечение бульвара Шевченко — ул. Осипенко;

Старовиленский тракт, 26;

ул. Будславская, 2 (в районе остановки общественного транспорта).

Также читатели сообщают, что работает елочный базар на Уборевича в Чижовке, рядом с гипермаркетом Green, - его нет в списке выше.

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