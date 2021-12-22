В Минске заработали елочные базары: где и за сколько можно купить елку

В Минске заработали елочные базары: где и за сколько можно купить елку1
- 22.12.2021, 9:49
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Полный список адресов.
В Минске начали работать елочные базары. Первые открылись еще в минувшие выходные, вчера и сегодня к ним добавляются новые точки. У них разный режим работы: какие-то работают ежедневно до 22 часов, какие-то только до 19-20 часов.
Стоимость елок в базарчиках от лесхозов обещали такую:
До 1 м — 19,2 рубля
от 1 м до 2 м — 26,4 рубля
от 2 м до 3 м — 33,6 рубля
У продавцов частных питомников елки высотой около 1,5 метра могут стоить и до 40 рублей.
Вот адреса елочных базаров, их приводит бизнес-портал Минска. В списке 79 точек, список будет пополняться.
ул. Ташкентская, 16, к. 1 (остановка общественного транспорта);
ул. Нестерова, 49 (остановка общественного транспорта);
ул. Селицкого, 107;
ул. Ангарская, 18, к. 1 (остановка общественного транспорта), 36 (остановка общественного транспорта);
ул. Бачило, 14 (остановка общественного транспорта);
пр. Партизанский, 7, 34, к. 1 (возле почтового отделения № 107), 56;
ул. Крупской, 6;
ул. Голодеда, 15 (остановка общественного транспорта);
ул. Ротмистрова, 40;
ул. Варвашени, 1;
Игуменский тракт, 16, 30;
пр. Рокоссовского, 2, 29, 80, 150а;
ул. Плеханова, 89;
ул. Денисовская, 8;
ул. Маяковского, 20 (напротив жилого дома), 154, 176;
пересечение ул. К. Либкнехта — ул. Лермонтова (возле здания на ул. Лермонтова, 30а);
пересечение ул. Голубева — пр. Газеты «Правда» (возле здания на пр. Газеты «Правда», 24);
пр. Газеты «Правда», 40;
пересечение ул. Я. Брыля — ул. Гурского;
пересечение ул. Есенина — ул. Космонавтов (остановочный пункт «Малиновка-1»);
пр. Газеты «Звязда», 40;
пересечение ул. Рафиева — ул. Есенина (возле поликлиники № 25);
ул. Яна Чечота, 7;
ул. Жуковского, 10, к. 1;
пл. Казинца (возле дома № 120 на ул. Казинца);
ул. Асаналиева, 40;
ул. Слонимская (возле магазина цветов);
ул. Воронянского (конечная остановка автобусов, остановочный пункт «Воронянского»;
пер. Корженевского, 2а;
ул. Столетова — 2-й пер. Багратиона (около дома № 17);
бульвар Тракторостроителей — Дворец культуры МТЗ (около дома № 24 на ул. Долгобродской);
ул. Долгобродская, 3;
ул. Захарова, 77а;
ул. Героев 120-й дивизии, 15 (около гарнизонного Дома офицеров);
Логойский тракт, 7, 36;
ул. Я. Коласа, 48;
ул. Гинтовта, 12;
ул. Руссиянова, 1;
ул. Калиновского, 55 (около автостоянки);
ул. Никифорова, 3;
ул. Толбухина, 12;
ул. Волгоградская, 45;
ул. Карбышева, 13, к. 1;
ул. Кольцова, 32;
ул. Мирошниченко, 3;
ул. Л. Беды, 19;
ул. Сурганова, 50;
ул. В. Хоружей, 10;
ул. Гамарника, 2;
ул. Богдановича, 76;
ул. Притыцкого, 6 (напротив магазина «Алекор»), 32, ст. метро «Пушкинская» (выход к магазину «Богатырь»), 108, 146, ст. метро «Каменная Горка» (выход к магазину «Мартин»);
ул. Я. Мавра, 9а (остановка общественного транспорта);
ул. П. Глебки, 5 (остановка общественного транспорта);
пр. Пушкина, 79;
ул. М. Лынькова, 99 (напротив магазина «Виталюр»);
ул. Лобанка, 26 (остановка общественного транспорта);
ул. Заславская — со стороны пр. Машерова, со стороны ул. Мельникайте (в районе остановки общественного транспорта);
ул. М. Танка (около магазина «Пинскдрев»);
ул. Каховская, 31 (около кинотеатра «Киев»);
ул. Червякова, 2, к. 1;
ул. Орловская, 39, 64;
пересечение бульвара Шевченко — ул. Осипенко;
Старовиленский тракт, 26;
ул. Будславская, 2 (в районе остановки общественного транспорта).
Также читатели сообщают, что работает елочный базар на Уборевича в Чижовке, рядом с гипермаркетом Green, - его нет в списке выше.