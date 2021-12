Перед матчем «Йокерита» и минского «Динамо» вместо лукашенковского гимна включили гимн Палау 4 22.12.2021, 20:42

А фанаты финской команды провели акцию солидарности с белорусами — первые 10 минут они молчали.

В Хельсинки перед матчем чемпионата КХЛ между "Йокеритом" и минским "Динамо" не прозвучал гимн РБ. После длительной паузы хоккеисты и болельщики услышали другую мелодию (это была композиция Palau is coming forth with strength and power), передает euroradio.fm.

Белорусские госпропагандисты возмущены таким поступком финнов, они считают, что это спланированная акция.

А фанаты финской команды провели акцию солидарности с белорусами — первые 10 минут они молчали. В качестве "жеста солидарности с теми, у кого забрали голос".

#Jokerit - Minsk peli alkoi mielenkiintoisesti kun pelin alussa Valko-Venäjän kansallishymnin soittoa venytettiin hiljaisella hetkellä ja lopuksi soitettiin jokin muu kuin Valko-Venäjän kansallishymni #khlfi — Mikael Kokkonen (@MikaelKokkonen) December 22, 2021

