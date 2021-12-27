«Просим нас не трогать!»: На рынках в Кыргызстане протестуют против кассовых аппаратов 27.12.2021, 17:10

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К протестам присоединились бизнесмены по всей стране.

Ны рынках в Кыргызстане уже несколько дней продолжаются протесты торговцев. Они выступают против решения властей об обязательной установке контрольно-кассовых аппаратов: таким образом власти хотят мониторить реальные объемы продаж и брать налоги с продавцов, передает «Настоящее время».

Вслед за торговцами с самого большого рынка Дордой в Бишкеке, в понедельник на митинг вышли бизнесмены и с других крупных базаров, и не только в столице Кыргызстана, но и в регионах. Они требуют отменить решение об обязательной установке касс и грозят, что если этого не будет сделано, протесты примут массовый характер, а сами они будут вынуждены резко поднять цены.

Протесты на рынке Дордой начались 24 декабря. В понедельник они возобновились с новой силой.

"Мы говорим свое мнение: чиновники всегда выживают с помощью кыргызского народа. А это народ сам кормит и семью, и страну!" – возмущается одна из продавщиц продовольственного рынка Дордой-Моторс. Она и ее коллеги предупреждают: если их заставят платить налоги и выдавать чеки на все покупки, цены резко вырастут, а основная нагрузка ляжет на покупателей. Сегодня продукты на рынках, где обычно закупаются большинство кыргызстанцев, стоят дешевле, чем в супермаркетах. Но если торговцев заставят платить налоги – продукты подорожают и будут стоить столько же, сколько в магазинах. А там цены в последние месяцы выросли на десятки процентов.

Продавцы, которые работают на рынках, считают, что власти поступают с ними несправедливо и выбрали для установки кассовых аппаратов неправильное время. У большинства протестующих торговля только-только начала набирать обороты после пандемии.

"Мы работали, продавали продукты во время пандемии. У мэрии не было собственного запаса продуктов, они с нашего склада забирали продукты. Кто помогал баткенцам, когда там случился конфликт? Простой народ! – возмущается еще один продавец рынка Дордой-Моторс. – Мы просим президента не трогать нас! Мы не сможем работать с контрольно-кассовыми машинами!"

Некоторые предприниматели в понедельник пришли к дому правительства. Они также требовали от президента Садыра Жапарова отменить обязательное внедрение кассовых машин на рынках и вернуть систему патентов.

"Они предъявляют одинаковые требования и к оптовикам, и мелкооптовым продавцам. Например, некоторые торговцы покупают товар на Дордое, а потом увозят его в областные центры, а оттуда товар развозят по селам, – объясняет Замирбек Абдыжапаров продавец рынка Джунхай в Бишкеке. – Получается, один и тот же товар облагается налогом несколько раз".

Но пока протесты результата не дают. Глава правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров решение о кассовых аппаратах поддерживает и даже приравнял неуплату налогов к государственной измене. Правда журналисты напомнили Жапарову, что фирмы его собственной жены обвинялись в уклонении от налогов на сумму в один миллион долларов. Единственное, что готовы обещать чиновники предпринимателям – это отсутствие на рынках постоянных проверок касс. Все данные с них будут передаваться в центр автоматически.

"В целях борьбы с коррупцией, мы решили, что инспекторов и проверок на рынке не будет, – заявил Данияр Амангельдиев, министр экономики Кыргызстана. – Вместо них на рынке будет установлен сервис-центр, который будет собирать данные с кассовых аппаратов. За всем этим будет следить куратор".

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