В китайском «Макдоналдс» поставили велотренажеры 4 28.12.2021, 19:37

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В ресторанах сети быстрого питания посетителям предложили крутить педали во время еды.

Китайский «Макдоналдс» подтвердил, что запускает в нескольких ресторанах страны программу Upcycle for Good. Об этом сообщает Hypebeast. Вместо привычных сидений установили велотренажеры.

Посетителям двух ресторанов сети — в Гуандуне и Шанхае — предложили крутить педали во время еды. Но если эксперимент будет удачным, такие тренажеры могут появиться и в других точках сети. По словам представителей компании, программа стала реакцией на политику властей по снижению выбросов углерода.

Сами тренажеры сделаны из переработанного пластика. Также в китайском «Макдоналдс» добавили, что велотренажеры могут уменьшить чувство вины посетителей за идею съесть фастфуд. «Также в процессе вращения педалей вырабатывается экологически чистое электричество, благодаря которому любой посетитель легко сможет зарядить свой гаджет», — добавили в компании.

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