Черное море в Евпатории стало желтого цвета 7 28.12.2021, 20:18

5,418

Видеофакт.

Море на западе оккупированного Россией Крыма у побережья Евпатории стало желтого цвета. Хотя российские ученые и чиновники уверяют, что “все хорошо”, Россия неоднократно пыталась скрыть экологические катастрофы на полуострове, а также на своей территории, пердает zn.ua.

Президент так называемой “Крымской академии наук” рассказал российскому пропагандистскому агентству “РИА Новости”, что “это все из-за песка” и, что “повода для паники нет”.

"Эту часть побережья мы называем Крымские золотые пески. В них кроме зернистой части песчаных фракций есть глинистая, илистая. Поэтому во время зимнего шторма оно все прибивается к берегу - и получается такой окрас", - сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».