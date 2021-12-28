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Черное море в Евпатории стало желтого цвета

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  • 28.12.2021, 20:18
  • 5,418
Черное море в Евпатории стало желтого цвета

Видеофакт.

Море на западе оккупированного Россией Крыма у побережья Евпатории стало желтого цвета. Хотя российские ученые и чиновники уверяют, что “все хорошо”, Россия неоднократно пыталась скрыть экологические катастрофы на полуострове, а также на своей территории, пердает zn.ua.

Президент так называемой “Крымской академии наук” рассказал российскому пропагандистскому агентству “РИА Новости”, что “это все из-за песка” и, что “повода для паники нет”.

"Эту часть побережья мы называем Крымские золотые пески. В них кроме зернистой части песчаных фракций есть глинистая, илистая. Поэтому во время зимнего шторма оно все прибивается к берегу - и получается такой окрас", - сказал он.

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