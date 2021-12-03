Глава МИД Украины назвал три главных направления из «пакета сдерживания» РФ 6 3.12.2021, 8:22

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Дмитрий Кулеба

фото: reuters

Кремль предупредили в мировых столицах.

России дают очень ясно знать, какие последствия будет иметь военная операция против Украины. Об этом говорят «в разных дипломатических столицах».

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Уверяю вас, что прямо сейчас в разных дипломатических столицах ведется очень конкретный и очень предметный разговор по поводу конкретных мер и конкретных экономических санкций, которые войдут в пакет сдерживания России. Главная тема этих двух дней – вчера в Риге и сегодня в Стокгольме – это разговор именно о том, что конкретно будет делать каждый партнер, каждая партнерская организация в ситуации, если Российская Федерация решит прибегнуть к военному сценарию», – сказал Кулеба.

Он добавил, что сейчас задача – совместно довести эту работу до «эффективного и четкого результата ».

По его словам, разработка пакета сдерживания России идет по плану и ведется по трем направлениям.

«Первое — четкая коммуникация России по всем каналам, открытым и закрытым, о том, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия. Второе — разработка санкционного пакета, который будет мгновенно применен, если Россия прибегнет к военной операции. Эти санкции будут очень тяжелы для нее экономически. И третье – это углубление военно-технического сотрудничества с Украиной для укрепления нашей обороноспособности», – уточнил Кулеба.

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