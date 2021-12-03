Семь красных линий Путина Игорь Яковенко

3.12.2021, 14:31

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Игорь Яковенко

Часть этой «паутины» начерчена симпатическими чернилами.

Семь красных линий Путина сплелись в паутину, в которую он пытается затянуть мир. Часть этих линий начерчена симпатическими чернилами.

В последнее время Путин полюбил словосочетание «красная линия». Этими линиями Путин огораживает ту территорию, которую Путин считает своим жизненным пространством, проникать в которое никому не дозволяется. Этих красных линий много, они размножаются на глазах. Причем все они прочерчиваются за пределами России, по территориям других стран. Вот только на этой неделе я насчитал семь путинских красных линий (КР).

КР № 1. Расширение НАТО

Все «красные линии» первоначально возникают в голове Путина, а затем происходит их экстериоризация, то есть вынесение «красных линий» из пространства между путинскими ушами и их нанесение на карту Земного шара. Лучше всего проиллюстрировать этот любопытный процесс на «красных линиях», которыми Путин пытается остановить НАТО.

В 2000-м году в интервью BBC Путин сказал, что не исключает возможности вступления России в НАТО. На вопрос, возможно ли присоединение России к альянсу, и. о. президента ответил: "Почему нет? Я не исключаю такой возможности — в том случае, если с интересами России будут считаться, если она будет полноправным партнером". Идея партнерства и сотрудничества с НАТО была весьма характерна для Путина в момент его вхождения во власть. Во время переговоров с тогдашним генсеком НАТО Джорджем Робертсоном, Путин, тогда еще и. о. президента произнес ключевую фразу: "Россия готова к сотрудничеству с НАТО". А в интервью ВВС добавил: «вплоть до вступления в альянс». Никаких «красных линий» в отношении НАТО в голове Путина тогда не существовало.

Зато теперь ситуация в корне изменилась и вот образец путинской риторики:

«Угроза на наших западных рубежах действительно нарастает, и об этом мы неоднократно говорили. Достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура Североатлантического альянса…Перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надёжных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с Соединёнными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договорённостей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России».

Путина возмущает, что с 1999 года "последовало еще пять волн расширения НАТО", в эту организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза. Возможно, вместо возмущения стоило бы задуматься, почему эти 14 стран побежали в НАТО сразу после того, как в России случилась операция преемник и пришел к власти Путин.

Герой повести Гоголя «Вий» Хома Брут пытаясь спастись от нечистой силы начертил мелом круг на полу и усердно читал молитвы. Когда Путин чертит перед НАТО свои красные полоски и произносит заклинания против расширения Североатлантического блока, он демонстрирует, что по типу менталитета ничуть не отличается от студента Киевской бурсы первой половины 19-го века. Хотя в самом сюжете есть отличия. Гоголевская нечисть пыталась во что бы то ни стало преодолеть меловой круг, нарисованный Хомой Брутом, а НАТО всеми силами пытается не расширяться, решая сложнейшую задачу: как помочь Украине, Грузии и Молдове не принимая эти страны в члены НАТО.

КР № 2. Полеты вблизи границ

Путин назвал полёты стратегических бомбардировщиков НАТО на расстоянии 20 километров от нашей государственной границы, которые вооружены "очень серьёзным оружием", явной угрозой безопасности России. Самолеты НАТО летают за пределами воздушного пространства России. Путин, пытаясь запретить им это делать, чертит свою очередную «красную линию» в чужом воздушном пространстве.

КР № 3. Системы ПВО в Восточной Европе

Еще одна путинская «красная линия» - то, что происходит в странах Восточной Европы:

"в Румынии и Польше просто уже развёрнуты системы ПВО, которые легко могут использоваться под ударные комплексы, это вопрос пяти минут, чтобы поменять ПО".

Европейские страны ставят у себя сугубо оборонительные системы. Путин пытается запретить им это делать на своей территории, у себя дома.

КР № 4. Поставки оружия Украине и маневры в Черном море

Четвертая линия: Путин обвинил НАТО в том, что оно обостряет ситуацию поставками Киеву вооружений и манёврами в Чёрном море:

"Мы постоянно высказываем озабоченности по этому поводу, но понимаем, что наши партнёры очень своеобразные и поверхностно относятся к нашим предостережениям и красным линиям".

Украина никогда не нападала на Россию, впрочем, как и любая другая европейская страна за последние 76 лет. Представить себе, что украинская армия попытается вторгнуться на территорию России или с территории Украины начнут бомбить Воронеж или Москву можно под действием очень тяжелых препаратов. Те, кто пытается всерьез рассматривать эту угрозу, прекрасно это понимают, но по долгу службы прикидываются идиотами.

КР № 5. Постсоветское пространство

Это идея, что 14 стран, которые 30 лет назад входили в состав СССР, куда они были включены насильственным способом, теперь являются сферой эксклюзивных интересов России и лично Путин имеет на эти страны какие-то особые права. Ни одна из этих стран таких особых прав со стороны России и лично Путина не признает. Кроме режима узурпатора Лукашенко, которому деваться некуда, кроме как прислониться к Путину.

КР № 6. История Второй мировой войны

Еще одна «красная линия» - это история в целом и история Второй мировой в частности. Путин почему-то решил, что его мифологическая версия истории не просто единственно верная, но и обладает некой сакральностью, дающей ему право не только объявлять любую другую версию ложной, но и пытаться запрещать любые исторические исследования, позволяющие получить новые знания об этих событиях.

КР № 7. «Русский мир»

Красные линии, «оберегающие» русский мир Путину приходится чертить симпатическими чернилами. Поскольку никто толком не знает, что это такое. А поскольку как утверждает Путин «границы России нигде не кончаются», эта красная линия превращается в красную кляксу, накрывшую всю планету…

Семь красных линий Путина сплелись в паутину, в которую он пытается затянуть мир.

Что такое путинские красные линии? Это какие-то нормы, которые Путин придумал и пытается навязать всему миру против его воли. Так Талибан заставляет женщин против их воли надевать мешки на голову и превращает их в бессловесные бесправные существа. Так уголовники навязывают блатные «понятия», в которых воровство считается нормой, а честная жизнь – признаком неполноценности и второсортности.

Судя по тому какие страны признали Крым, можно судить, кто готов всерьез воспринимать путинские «красные линии» и считаться с ними. Это: Афганистан, Венесуэлой, Кубой, Никарагуа, Сирией, Суданом и КНДР. Недавно к этому Интернационалу диктатур и террористов присоединился Лукашенко.

Поскольку все эти красные линии являются порождением мозга Владимира Путина, то после демонтажа путинизма они исчезнут. Главное, чтобы до этого времени они не превратились в реки крови. Настоящей, а не нарисованной…

Игорь Яковенко, blogspot.com

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