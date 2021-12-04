Социал-демократы первыми одобрили новую коалицию в Германии 4.12.2021, 19:01

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На партийном съезде 98,8% делегатов СДПГ проголосовали за коалиционное соглашение с «зелеными» и либералами.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) одобрила коалиционное соглашение с партией "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партией (СвДП). На партийном съезде в Берлине в субботу, 4 декабря, 98,8 процента делегатов высказались в поддержку документа, пишет dw.com.

"Меня это очень радует. Теперь приступаем к работе!", - отреагировал в Twitter кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократов Олаф Шольц (Olaf Scholz). Соглашение, которого достигли лидеры трех партий, еще должны утвердить на внутрипартийных голосованиях партнеры СДПГ по будущей коалиции. Партийный съезд СвДП по этому вопросу намечен на воскресенье, 5 декабря. "Зеленые" уже проводят голосование в рядах членов партии.

Ожидается, что 7 декабря коалиционный договор будет подписан, а 8 декабря бундестаг изберет Шольца новым канцлером.

Перед зданием, в котором проходил съезд СДПГ, прошла акция экоактивистов. Они требовали запрета на авиарейсы на небольшие расстояния и расширения железнодорожной сети.

Планы нового правительства Германии

Три партии представили 177-страничное коалиционное соглашение 24 ноября. Будущее правительство планирует увеличить государственные инвестиции в зеленые технологии и цифровизацию, а также c 2023 года вернуться к стратегии, известной как "черный ноль" (schwarze Null), при которой запланированные расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно посредством бюджетных доходов.

Кроме того, новая коалиция намерена предоставить безвизовый въезд в Германию для россиян моложе 25 лет, упростить получение двойного гражданства и процедуру получения убежища, а также вида на жительство.

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