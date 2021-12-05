Spiegel: Иракцам и сирийцам в лагере «Брузги» поставлен ультиматум 19 5.12.2021, 10:47

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Белорусские власти требуют от мигрантов нового штурма польской границы.

Немецкий журнал Spiegel побеседовал с иракцами и сирийцами, которые находятся в ТЛЦ «Брузги», а также с курдами, которые вернулись на родину.

Spiegel фактически подтверждает информацию «Новой газеты»: по информации немецкого издания белорусская сторона ставит иракцев и сирийцев в Брузгах перед выбором — или новая попытка перехода границы, или депортация на родину.

Собеседники журнала утверждают, что лагерь в Брузгах может быть закрыт уже в ближайшие дни, и рассказывают о своих беседах с белорусскими силовиками, которые давление на мигрантов объясняют – в духе белорусской государственной пропаганды – отсутствием финансирования лагеря со стороны ЕС.

Вернувшийся в Эрбиль курд отмечает, что лишь часть его сограждан покинула Беларусь добровольно. В минувшую пятницу прошла облава на курдов: их задерживали в съемных квартирах или прямо на улицах, свезли в Национальный аэропорт Минск, а затем отправили на родину.

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