Кубок ЕГФ: Гандболисты минского СКА разгромили «Бешикташ» 1 6.12.2021, 12:31

Фото: vk.com/skaminskhandball

Белорусская команда пробилась в 1/8 финала.

Минский СКА дома разгромил турецкий "Бешикташ" в ответном матче 1/16 финала Кубка ЕГФ — 34:22. На перерыв команды уходили при равенстве на табло (13:13). У хозяев Владислав Кривенко забросил восемь мячей, Николай Алехин — семь, сообщает "Прессбол".

Армейский клуб, уступивший на выезде со счетом 25:28, пробился в следующую стадию турнира. Поединки 1/8 финала пройдут в феврале 2022 года.

СКА — БЕШИКТАШ — 34:22 (13:13)

СКА: Кривенко (8), Алехин (7), Самойло (6), Белявский (6), Никанович (4), Жила (2), Гирик (1).

БЕШИКТАШ: Иванч (5), Кескин (5), Симсар (2), Чрноглавац (2), Энгин (2), Белим (2), Кесэр (2), Хачиоглу (1), Арифоглу (1).

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