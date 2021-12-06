Что скажут Путин и Байден друг другу об Украине 4 6.12.2021, 13:15

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Российскому президенту практически нечего предложить своему американскому коллеге.

Даже российские медиа в последние недели признают, что Украина из-за агрессивных приготовлений Российской Федерации стала международной темой номер один

О возможном контакте между президентами Соединенных Штатов и России и в Вашингтоне, и в Москве говорят как о событии, которое произойдет обязательно. Пока известна только тема — Украина.

Даже российские медиа в последние недели признают, что Украина из-за агрессивных приготовлений Российской Федерации стала международной темой номер один. И то, что президенты США и России хотят поговорить об урегулировании ситуации, уже хорошая новость. Только что они скажут друг другу? — пишет украинский политолог Виталий Портников для «Радио.Свобода».

Переговоры государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Стокгольме продемонстрировали, что стороны пока могут обмениваться резкими заявлениями. Блинкен предупредил российского министра, что в случае нового нападения России на Украину Запад может ввести против России новые санкции — гораздо более серьезные, чем до сих пор. Лавров требовал «гарантий безопасности» и не скрывал, что в случае, если они не будут предоставлены России, конфликт может только усилиться.

Но что такое гарантии безопасности? Почему вступление Украины в НАТО — это «красная линия» из-за каких-то войск альянса на границах с Россией, а факт пребывания в НАТО целого ряда стран, имеющих общую границу с Российской Федерацией — Латвии, Эстонии, Норвегии, Польши — нет? Почему войска НАТО в Эстонии опасности не представляют, а в Украине — представляют? И это в ситуации, когда Эстония давно уже у НАТО, а вступление Украины явно не входит в ближайшие планы Североатлантического альянса.

Похоже, Путин хочет «гарантий безопасности» не для России. Он хочет «гарантий безопасности» для той Российской империи, которую стремится воспроизвести. И без Украины эта империя — не империя. По крайней мере, в глазах Путина.

Вступление Украины в НАТО, даже поставка ей нового современного оружия, которое позволит эффективно защищаться от российской агрессии, будет означать, что Украина потеряна навсегда. Именно этого Путин хочет избежать, когда говорит об опасности расширения НАТО России. Ему нужно, чтобы Украина оставалась беззащитной. И в Соединенных Штатах это хорошо понимают.

Как и понимают, что российскому президенту практически нечего предложить своему американскому коллеге, кроме как пообещать не воевать с Украиной. Пока что не воевать. Никаких других обещаний Путин дать Байдену не может. И то, что в попытке «решить украинский вопрос» он может прибегнуть не к политическим аргументам, а исключительно к силе, уже говорит об историческом поражении Владимира Путина.

Но историческое поражение не исключает агрессивных действий. Поэтому так важно, насколько Байден будет убедителен в своих аргументах относительно готовности цивилизованного мира наказать Путина за агрессию. Потому что именно эти аргументы — главный способ остановить российского президента и предотвратить новую войну.

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