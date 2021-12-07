Отменены авиарейсы из Гродно и Гомеля в Москву 1 7.12.2021, 13:03

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Фото с сайта nordwindairlines.ru

Возможны и политические причины.

Вчера, 6 декабря, рейсы российской авиакомпании Nordwind из Гродно и Гомеля в Москву пропали из расписания на сайте компании.

Сайт zerkalo.io позвонил в областные аэропорты и саму авиакомпанию, чтобы узнать обстоятельства отмены рейсов. Возможно, есть и «политические причины».

Российская авиакомпания Nordwind появилась в региональных аэропортах только месяц назад. Первый рейс в Гомель был 10 ноября, а со 2 декабря самолеты Nordwind начали летать из Москвы в Гродно. Планировалось, что рейсы будут по понедельникам, четвергам и субботам из Москвы в Гродно и обратно на Embraer 190.

Но уже 6 декабря рейсы из Гомеля и Гродно в Москву и обратно из расписания пропали. Чтобы разобраться в причинах, мы позвонили в областные аэропорты в Гродно и в саму авиакомпанию.

В обоих аэропортах никакой информации нет: просто пришла отмена рейсов. Про сроки возможного возобновления перелетов нам тоже ничего не сказали. В справочной Гомельского аэропорта и вовсе добавили: «А может, и вообще не будет [рейсов]».

На инфолинии Nordwind рассказали чуть больше. По словам оператора, рейсы отменили не вчера, а еще на прошлой неделе. Тем, кто купил билеты, предлагают или возврат денег, или возможность долететь до Шереметьево из Минска на самолетах компании «Аэрофлот».

Отмену рейсов на инфолинии назвали «производственной необходимостью авиакомпании», пояснив, что более подробных причин назвать не могут. Правда, после добавили, что «может и политические какие-то [причины]».

Информации о возобновлении рейсов из Москвы в Гомель и Гродно до марта у оператора нет.

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