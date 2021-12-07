Минский «котел»: Лукашенко оказался в полном окружении 1 7.12.2021, 13:24

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Обстановка для диктатора выглядит ох, как невесело.

В своем первобытном стремлении любым способом сохранить личную бесконтрольную власть над белорусами, Лукашенко оказался в полном окружении, пишет телеграм-канал «Минская Семибоярщина».

Военная риторика подобное положение характеризует термином «котел». В отличие от тактического окружения, «котел» - плотное кольцо полной изоляции, из которого организованный отход и активное взаимодействие с союзниками практически невозможны. Главная цель «котлового окружения» - уничтожение или пленение противника.

Коллеги из ТГ-канала «Белорусский фронт» давно, четко и однозначно определили реальную суть российско-белорусского противодействия. Да, мы не ошиблись, именно противодействия. По-иному характеризовать реальные взаимоотношения Лукашенко и Кремля было бы ошибочным. «Союзная» дымовая завеса лишь тактическое прикрытие взаимных агрессивных планов. Судите сами: Лукашенко с 1994 года всегда стремился «захватить» Кремль, взгромоздиться на «ядерный трон» и напялить на себя шапку Мономаха. Кремль, в свою очередь, никогда не скрывал и не скрывает своих планов «вежливой аннексии» союзной Беларуси. Взаимоисключающая политстратегия противостояния на лицо и не требует доказательств.

«Западный фронт» Лукашенко открыл давно. В этой «тридцатилетней войне» окопное противостояние, переговоры и временные перемирия неоднократно сменяли друг друга. В августе 2020-го начался коренной перелом. Окончательно он произошел осенью 2021-го. Не взвесив «резервы», белорусский провокатор-камикадзе обманным путем сосредоточил в Минске мигрантов и ринулся в гибридную атаку на границы ЕС. Ответ последовал незамедлительно. Достаточно активные ответные операции объединенной Европы, в т.ч. военные, оказались результативными. США, Британия, Канада, члены НАТО консолидировано выступили на стороне европейского союзника Польши. Ситуация на «западном фронте» накалилась до предела, но «горячих атакующих действий» пока было решено не применять. Ситуация в динамике. Об этом наше мнение и прогнозы в данной систематической рубрике.

«Прибалтийский фронт» - отдельный участок на континентальном театре «геополитических» и военных действий.

Провокация и достаточно «внезапный» переход к боевым действиям предопределил открытие «Украинского фронта». Это событие собственно и замкнуло кольцо полного окружения узурпатора. В зимний период данное направление самое «танкоопасное». Обеспечить захват и удержание «плацдармов» спланировано посредством прорыва «туристов». Роль «заградотряда», одновременно как повода легализации размещения дополнительных войсковых соединений и техники вблизи белорусско-украинской границы, состоит в выполнении совместных учений в Гомельской области. Данная часть первой фазы операции противоборства на «украинском фронте» - лишь «пристрелка». Дальше – больше. Продолжаем вместе внимательно наблюдать.

Фронтовые диспозиции отнюдь не исчерпаны. «Фронт за линией фронта» – активные действия заграничных штабов оппозиции. «Партизанский фронт» – расширение «боевого» сопротивления подполья внутри страны.

В текущий момент завершает перечень «Резервный фронт». В его состав входят «Друг СИ» и быстро растущее китайское влияние в Афганистане, Пакистане, Ираке и Иране . Следом, контролируемые американцами шейхи и транснациональный «серый» бизнес, многих лидеров которого за 25 лет своего сотрудничества «Сашка и Мишка» накидались вдоволь. За ними влились соединения международных террористических группировок. Состав «подразделений» «Резервного фронта» открыт и достаточно быстро будет расширяться. Ох, невесело выглядит «котел Лукашенко». Это для него, а нам в радость.

В заключении о главном – военной теории. С учетом обстановки каждый «фронт» выполняет одну или несколько оперативно-стратегических задач на одном из стратегических, либо нескольких операционных направлениях. Может действовать самостоятельно, но как правило реализация происходит во взаимодействии с соседними фронтами(государствами). Нечему тут удивляться, как известно, вечных союзников не бывает. Фронт зачастую называют театр военных действий. Весьма прискорбно, что по вине Лукашенко это Беларусь. Но как есть, так есть.

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