«По лестнице одна не хожу»: как сейчас живут минчане в знаменитых советских высотках на «Востоке» 3 7.12.2021, 15:43

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Ходили слухи, что квартиры там получали лишь заслуженные люди и знаменитости.

В 1970-х годах в молодом микрорайоне «Восток» в Минске начали строить знаменитые 16-этажные дома. Это был настоящий прорыв тех времен, за которым стоял архитектор Георгий Сысоев. На кровле этих домов планировали даже сделать висячие сады. Какое-то время осуществить план пытались и сотрудники Ботанического сада, и сами жители. А еще фасады домов украсили мозаикой. Кстати, говорят, что это стоило столько же, сколько и возведение зданий. Ходили слухи, что квартиры в этом доме получали лишь заслуженные люди и знаменитости.

Так ли это, Realt узнал у местных жителей, а также посмотрел, как выглядят подъезды когда-то элитных домов.

«Подъезд назвала бы злачным»

Мозаики Александра Кищенко «Город культуры», «Город-строитель», «Город науки» и «Город-воин» даже сегодня выделяют дома среди серых масс и новостроек «Маяка Минска», торгового центра и Национальной библиотеки. Работы находятся на фасадах домов № 131/1, 143/1, 155/1 на проспекте Независимости и по улице Калиновского, 82/2.

Мы начали с дома № 143/1. Здесь чистый и ухоженный подъезд, который портят только пластинчатые радиаторы — раритет.

Мы решили посмотреть, какой вид открывается жителям самых верхних этажей. Но на лестничной площадке мы увидели вот такое:

Чтобы попасть в квартиры, нужно зайти в тамбур. Он был открыт и мы позвонили в самую дальнюю дверь.

Хозяина квартиры зовут Миньян. Он два месяца снимает здесь двушку. За квартиру с хорошим ремонтом и мебелью они с девушкой отдают 470 долларов.

— Квартира нравится из-за расположения. Рядом очень большой торговый центр, и в целом район уютный, — рассказывает молодой человек. От этажа он не в таком восторге, как от инфраструктуры «Востока», но списывает неухоженность на годы постройки дома.

Соседей дома не оказалось, поэтому мы пошли на лестницу, по которой мало кто поднимается на 16 этаж. Там стены тоже разрисованы.

Наше внимание привлекло сперва выбитое стекло, через которое удалось рассмотреть микрорайон сверху, а потом и аккуратно отставленная вбок железная дверь, за которой находится крыша. Здесь явно иногда кто-то живет. Да и вообще, на лестнице очень грязно.

Сады, которые пытались здесь высаживать, размещались на специальных платформах, к которым вела лестница. Ее можно разглядеть на крыше соседнего дома.

Обратно мы поехали на лифте. На одном из этажей к нашей компании присоединилась Ольга.

— Здесь живу с тех пор как вышла замуж, то есть 5 лет. Квартира принадлежит мужу, а до этого принадлежала его тете.

О том, кем была женщина, девушка подробно не знает: вроде и было спортивное прошлое, но выпивала.

— Живется нам тут нормально. Единственное, что подъезд выглядит ущербно. За последние полгода его как-то привели в порядок, но я бы назвала его злачным: иногда приходится по лестнице пройтись, когда лифт не работает, так там шприцы валяются, грязно. Если к этому всему не прикасаться, то все хорошо, — говорит Ольга.

У выхода из подъезда встречаем Николая и Екатерину. Они уже год снимают здесь однокомнатную квартиру за 250 долларов. Мужчина говорит, что больше всего возмущений вызывают подъезды.

— Еще и стояки ужасные: когда кто-то открывает воду, то все слышно, — рассказывает Николай.

«Все удивляются: как этот дом может быть в таком ужасном состоянии»

В крайнем доме под номером 131/1 дела обстоят еще хуже. У входа мы видим подъемник, который загружен листьями. Очевидно, что им давно уже не пользовались. Подъезд в худшую сторону отличается от прошлого. По его внешнему виду понятно, что там давно не было ремонта. В лифт заходим вместе с местной жительницей.

— Мне до работы отсюда близко — вот плюс этого здания. Вообще, самый лучший дом — деревенская хата, — в шутку подмечает Ольга. — Я живу тут практически с момента его постройки. Соседи очень хорошие, но за эти годы многие сменились: кто-то умер — и дети продали наследство или начали сдавать в аренду.

Поднимаемся на пару этажей выше, звоним в квартиры. Несколько человек с тамбура сказали нам, что не могут говорить, так как больны коронавирусом.

Ирина живет в знаменитом доме 15 лет. Квартира принадлежит мужу. Большего всего вопросов у женщины тоже возникает к подъезду.

— Наверное, дело в людях, которые здесь живут. Лифты поменяли, но их изгадили за два года. По лестнице я одна не хожу, там страшно. Вроде бомжи сейчас не собираются, но хватает и своих, кто гадит и палит стены. Последний раз я по ней прошлась три месяца назад и пребывала в шоковом состоянии. Все те, кто приходит ко мне в гости, поражаются, как дом в центре может быть в таком ужасном состоянии, — рассказывает женщина. — Еще, сколько я здесь живу, столько у нас каждый месяц высчитывают на капитальный ремонт дома.

— Изначально квартиру здесь получили родители мужа Ирины. До этого они жили в довоенном доме рядом со стадионом «Динамо». Мать работала на почте, а отец в строительном подразделении «Белпочты». Поэтому вряд ли сюда заселяли каких-то особенных людей, считает Ирина.

Поднять коляску по ступенькам к дверям подъезда пытается Людмила. Отсутствие пандуса — одна из главных проблем ее дома, считает молодая мама, которая живет здесь с рождения.

— Если выходить через лестницу, то внизу можно увидеть рельсы, но там порой столько мусора, что проехать нереально. Подъемник вообще давно не работает. Сейчас в нем складируется мусор, крысы живут или бомжи место занимают.

Вообще, по словам женщины, если бы подъезд привели в порядок, то хорошей жизни здесь ничего бы не мешало. Судя по разговорам местных, они больше всего боятся дня, когда сломается лифт. В этом-то случае и придется подниматься по лестнице.

Лестница на верхних этажах такая же разрисованная, как и в предыдущем доме. Выход на крышу был забаррикадирован мощной металлической дверью, но и она оказалось ненадежной защитой в борьбе с бомжами. Там уже кто-то устроил себе ночлег.

Вообще в доме есть активисты, которые пытаются добиться от государственных органов ответов и, в конце концов, порядка в подъезде. Этот спор с ЖЭСом ведется несколько лет.

— Убирают только по звонку в 115. Дозванивались на горячую линию Мингорисполкома, потому что только они могут растормошить ЖЭС, который ничего по дому делать не хочет, — рассказывает Екатерина Александровна, одна из активисток.

Косметический ремонт делали 6 лет назад. По словам женщины, средств ушло прилично. Некоторые жители до сих пор отказываются возмещать затраты.

— Я стояла в очереди на жилье в этом районе, вот мне и предложили квартиру. Соседствовала с разными людьми, кто-то переезжал сюда из бараков и такое тут вытворяли, что ой-ё-ёй, — вспоминает Екатерина Александровна.

— Из-за сломанного подъемника мужчина в инвалидном кресле не может выйти из дома с декабря 2019 года, — рассказывает Регина Ивановна и проводит небольшую экскурсию по неблагоприятным местам многоэтажки. — Проблемы мы пытаемся решить с 2015 года. Вот, мусорные баки поставили у самых окон. Вы не представляете, какой запах стоит в квартирах, невозможно окна открыть. На крыше второго этажа открывается вид на пакеты с мусором, которые рабочие все никак не могут убрать. Строительные материалы использовались впустую. У нас разрушалось крыльцо у подъезда и его обложили простой плиткой, которая была предназначена для квартиры. Представляете, что здесь было зимой? Потом все-таки ее убрали и все залили бетоном, как и было раньше.

Регина Ивановна была одной из тех, кто отказывался выплачивать деньги за ремонт, поэтому женщине через некоторое время отключили свет. Звонок в министерство ЖКХ вернул все на свои места. Также она предлагает сравнить работу ЖЭСа и вклад местных жителей. На втором этаже жильцы собирали деньги и клали плитку в коридоре сами, а вот как выглядит пол первого этажа после ремонта:

Сдаваться жители не намерены. До сих пор не решены вопросы с выплатами по ремонту, подъемнику, который в очередной раз обещали отремонтировать и другими важными моментами. А пока все, что в их силах, они делают.

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