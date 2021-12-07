Врачи назвали лучшие продукты для восстановления после пневмонии 7.12.2021, 16:02

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Состояние после воспаления легких требует определенного режима питания.

Несмотря на достижения современной медицины, воспаление легких (пневмония) является распространенным и реально угрожающим жизни заболеванием. Пневмония требует определенного режима, включая правильно подобранное питание. В этом помогут некоторые продукты, ускоряющие выздоровление, пишет healthinfo.ua.

Зеленый чай

После заболевания пейте много воды, а также зеленого чая, потому что в нем содержится большое количество полифенолов – антиоксидантных веществ, которые нейтрализуют в организме действие свободных радикалов, способных вызвать окислительный стресс и усилить воспаление легких.

Жирная рыба

Жирные сорта рыба богаты на омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, поэтому врачи советуют каждую неделю съедать 2-3 порции рыбы (палтус, скумбрия, селедка, салака). С их помощью можно снизить воспалительный процесс в организме.

Грецкие орехи

В составе грецких орехов много витаминов и микроэлементов, в том числе и омега-3 жирных кислот, поэтому они поддерживают здоровье всего организма. Горсть орехов в день также способна укрепить иммунитет и снизить воспаление.

Витамин С

Витамина С больной должен получать в два раза больше, поскольку прием лечебных препаратов влияет на обмен витаминов и ухудшает их всасывание. Источники витамина С обязательно должны быть в рационе. Это апельсины, киви, клубника, черная смородина, лимоны, болгарский перец, квашеная капуста, мандарины, смородина, крыжовник, все виды лука, облепиха, отвары шиповника.

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