Первый раунд 3 Телеграм-канал «Серпом По»

8.12.2021, 15:59

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Власти России напоминают боксера со слабой технической подготовкой.

Диалог президента Байдена и Путина по вопросу о возможной эскалации войны с Украиной можно сравнить с первым раундом боксерского поединка – разведка намерений противника, прощупывание его слабых мест.

Итак, в синем углу разминается ветеран политического ринга Джо с командой советников из Вашингтона, в красном ведет «бой с тенью» наш бывалый загорелый крепыш. Он прибыл на матч с курортной командой из сочинского Бочарова Ручья – бассейн, баня, коктейли для реабилитации расположились здесь же.

Решение поговорить с Путиным было правильным. На декларации, что беседа с Байденом для Путина это уже победа, внимания обращать не следует. Тема слишком серьезна и возможные последствия эскалации войны для нашей страны, Европы и мира, могут быть тяжелыми.

Главное – содержание беседы. И вопрос – насколько озвученные Байденом в глаза Путину меры способны, если не исключить эскалацию войны с Украиной, то, во всяком случае, задуматься о необратимых решениях?

Мы по-прежнему не знаем, насколько в реальности далеко готовы пойти Соединенные Штаты и Европа в своей решимости не допустить эскалацию войны. И насколько серьезным, соответственно, оказался сигнал, посланный Байденом Путиным.

Спекуляций много, но картина пока не ясна. Отчасти, вероятно, по причине того, что меры сдерживания обсуждаются. С другой стороны, излишняя огласка вредна, так как желание не «потерять лицо» может послужить для Путина дополнительным раздражающим фактором.

Есть, однако, обстоятельство, которое не должно упускаться из виду – стратегически игра Путиным и российской дипломатией проиграна. Собственно, это уже и не дипломатия, которая публикует конфиденциальную дипломатическую переписку, потому что ее «достали». Это продажная девка со Смоленки, обслуживающая войну.

Какие бы решения ни были приняты Путиным, ясно одно – Украина никогда не будет российским сателлитом или государством с «ограниченным суверенитетом».

Не только из-за Крыма и Донбасса, но и в силу непривлекательности и конечности той политико-экономической модели, которая создана в нашей стране за двадцать один путинский год. То, что «построено» в России – никому в мире не интересно как пример и подражать этому никто не хочет. Куда эта система движется, отлично показывает соседняя Беларусь.

Поэтому попытка военным путем или, скажем мягче, угрозой войны, что-то изменить, говорит как раз о слабости. Ничего другого не осталось.

Обратите, между прочим, внимание на совершенное бессилие российского политического руководства в стратегическом решении конфликтов, оставшихся с восьмидесятых и девяностых годов прошлого века – Нагорный Карабах, Абхазия и Южная Осетия, Приднестровье. Не то что ничего не решено, добавлена новая «горяча точка» – Украина.

Возвращаясь к аналогии с боксом, власти России напоминают накаченного боксера со слабой технической подготовкой – махать кулаками по воздуху, тратить силы, можно, играть мускулами эффектно, даже можно выиграть пару раундов, но победа все равно достанется техничному сопернику, мыслящему стратегически – он даст оппоненту измотать самого себя и положит его на ринг.

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