Задержан главный редактор «Ежедневника» Сергей Сацук 4 8.12.2021, 19:06

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Сергей Сацук

Его поместят в СИЗО.

Главного редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука задержали, его поместят в СИЗО, сообщает БАЖ. По ее информации, Сацука взяли под стражу после допроса по старому делу.

Напомним, с сегодняшнего дня сайт издания «Ежедневник» ej.by перестал открываться из Беларуси и за границей. Дома у Сацука прошел обыск, его отвезли в Следственный комитет.

В конце марта прошлого года Сергея Сацука задержал по подозрению якобы в получении взятки Департамент финансовых расследований КГК. В отношении него было возбуждено уголовное дело. По версии КГК, он якобы принял 5 тыс. долларов за написание и публикацию на сайте «Ежедневника» статьи, «содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов субъекта хозяйствования – компании «Анимед». 4 апреля его освободили из-под стражи.

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