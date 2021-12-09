Волна увольнений дошла до «Беларуськалия»15
- 9.12.2021, 18:03
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Собираются сократить две тысячи человек.
В редакцию Telegram-канала Белорусского объединения рабочих поступила информация о том, что на ОАО «Беларуськалий» усиленно работают собственные службы безопасности. Раздаются списки на увольнения.
«Судя по всему, у некоторых начальников чувство совести и чести не отрафировалось, некоторые смелые руководители пытаются отстоять специалистов.
В связи с этими событиями многих руководителей структурных подразделений вызывают на «ковер" к генеральному директору общества.
Также, по нашей информации, общий список увольнений по ОАО «Беларуськалий» включает 2000 сотрудников. Цифра по отделам может меняться в зависимости от разных факторов. На одном только руднике 4 РУ в списке фигурирует 52 человека. Кого-то уволят либо заставят написать заявление по собственному желанию, а кому-то просто не продлят контракт», — говорится в сообщении Telegram-канала.
Стандартная схема для всей Беларуси.
Мы можем сколько угодно вздыхать, но этим горю не поможешь. Как не поможешь и обыкновенной солидарностью и поддержкой на словах. Сейчас все работники всех предприятий должны сплотиться как никогда и остановить работу до тех пор, пока списки не будут отозваны, а бывшее правительство не покинет захваченную территорию.