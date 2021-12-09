Байден позвонил Зеленскому после разговора с Путиным 9.12.2021, 22:16

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Фото из открытых источников

Первые подробности.

В четверг, 9 декабря, президенты Соединенных Штатов и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Он состоялся после переговоров Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение корреспондента CNN в Twitter.

"Безопасный разговор президента Байдена с президентом Украины Зеленским начался в 13:34 по восточноевропейскому времени (20:34 по киевскому времени) согласно Белому дому", - написала она.

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