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На сторону народа встали сотрудники КГБ, ОАЦ и Службы безопасности диктатора

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  • 10.02.2021, 17:39
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На сторону народа встали сотрудники КГБ, ОАЦ и Службы безопасности диктатора

Инициатива BYPOL заявила о том, что ежедневно получает «сливы» из силовых органов.

За границей прошло двухдневное собрание инициативы BYPOL с представителями отделений организации. Она объединяет бывших и действующих белорусских силовиков. BYPOL регулярно публикует внутренние документы силовых структур, аудиозаписи, новые сведения по расследованию гибели протестующего Романа Бондаренко.

На собрании было заявлено, что количество членов организации существенно выросло. В ней есть сотрудники даже таких организаций, как КГБ, ОАЦ и Служба безопасности Лукашенко.

Выясняется, что внутренние документы силовых структур в BYPOL поступают ежедневно. Особое внимание уделяется сотрудничеству с действующими работниками, которые не уволились и помогают оппозиционерам.

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