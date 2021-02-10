На сторону народа встали сотрудники КГБ, ОАЦ и Службы безопасности диктатора 9 10.02.2021, 17:39

8,266

Инициатива BYPOL заявила о том, что ежедневно получает «сливы» из силовых органов.

За границей прошло двухдневное собрание инициативы BYPOL с представителями отделений организации. Она объединяет бывших и действующих белорусских силовиков. BYPOL регулярно публикует внутренние документы силовых структур, аудиозаписи, новые сведения по расследованию гибели протестующего Романа Бондаренко.

На собрании было заявлено, что количество членов организации существенно выросло. В ней есть сотрудники даже таких организаций, как КГБ, ОАЦ и Служба безопасности Лукашенко.

Выясняется, что внутренние документы силовых структур в BYPOL поступают ежедневно. Особое внимание уделяется сотрудничеству с действующими работниками, которые не уволились и помогают оппозиционерам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».