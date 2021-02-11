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ЗВР на душу населения в Беларуси уже меньше, чем в Украине

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  • 11.02.2021, 11:18
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ЗВР на душу населения в Беларуси уже меньше, чем в Украине

Придется либо продавать стратегические предприятия, либо допустить масштабную девальвацию.

С февраля 2021 года ЗВР Беларуси – на новом уровне. А именно: международные резервы, являющиеся одними из главных факторов стабильного валютного курса, снизились в нашей стране до самого низкого уровня среди всех стран европейского политико-географического пространства, опустившись в конце января ниже Украины – из расчета на численность населения, пишет infobank.by.

Раньше показатель «ЗВР на душу населения» в Беларуси были ниже только, чем в нефтегазовых Азербайджане, Казахстане и России, а чуть позже – и Молдовы, в которую поступает большой объем евро от работающих в Европе молдаван.

В феврале 2020-го Беларусь по этому показателю опережала Армению, Грузию, Узбекистан, Украину. А после коронакризиса – только Украину из них, но довольно существенно. В остальных трех странах из указанных ЗВР упали в коронакризис далеко не так сильно, как в Беларуси и Украине, а затем и вовсе пошли в рост.

Сильнейший политический кризис в Беларуси привел к очередному падению ЗВР в нашей стране, и в итоге за 2020-й год ЗВР Беларуси снизились больше, чем где-бы то ни было – на 20,5%. Но, все же, из расчета на душу населения они остались выше, чем в Украине, хоть и незначительно.

И вот в январе 2021 года ЗВР Беларуси снова сократились: на 3,55%. Это уже далеко не самое сильное падение. Да и вообще в большинстве стран региона СНГ и Новой Европы резервов стало меньше в долларовом исчислении (хотя во многом – лишь из-за их переоценки – удешевления золота и валютных активов в евро, ослабевшем за январь к доллару).

Вырос в долларовом исчислении объем ЗВР за январь только в Грузии, Хорватии и Польше. Причем во всех трех странах – до исторического максимума. А больше всех упал – в Болгарии (после достижения месяц назад рекордной суммы) и Армении.

Но за год (за 12 месяцев, с конца января 2020-го по конец января 2021-го) резервы абсолютного большинства стран региона выросли в долларах, а кое-где – очень значительно. Упали только в Армении (осенью – на фоне войны с Азербайджаном) и в Беларуси. Но в Беларуси – намного больше: на 22,1%.

И в результате этого, в подушевом измерении – исходя из численности населения – ЗВР Беларуси после январского падения стали меньше, чем в Украине, и очутились на предпоследнем месте, оставшись в рейтинге выше только Кыргызстана (и еще, видимо и Таджикистана – самой бедной страны СНГ, но там нет соответствующей статистики).

То есть, с этого месяца Беларусь по ЗВР на душу населения» на последнем месте на европейском политико-географическом пространстве. А с учетом уже даже запланированного снижения ЗВР за 2021 год, она по этому показателю приблизится уже к уровню беднейших среднеазиатских стран СНГ.

Подушевые ЗВР Украины стали больше, чем в Беларуси, только в этом месяце – в январе 2021-го. А до этого в течение более чем 9 лет они были ниже – с момента поступления в ЗВР Беларуси денег от продажи Газпрому последних 50% Белтрансгаза осенью 2011-го.

И вот теперь большое падение белорусских ЗВР в коронакризис и еще большее – в период политического кризиса (который не окончен до сих пор), а также восстановительный рост в Украине, вернули ситуацию почти что 10-летней давности.

Также в январе 2021-го достигшие исторического максимума ЗВР Польши превзошли в подушевом долларовом измерении ЗВР России – впервые за 3 года. Хотя превышение польского показателя над российским перед этим было только в 2015-17 гг. в период низких цен на нефть.

До этого в «состязании» этих двух исторических соперников около 10 лет побеждала Россия, и с большим отрывом: ЗВР на душу населения России были заметно больше, чем в Польше, в 2006-14 гг. – когда нефть была дорогой. В последнее время Польша очень сильно прибавила, показав сильнейший за все время прирост своих ЗВР.

Всего, по состоянию на конец января 2021-го, объемы ЗВР в странах СНГ (с учетом нефтяных фондов – ГНФАР Азербайджана, НФ Казахстана и ФНБ России) и Новой Европы стали такими (по последним на этот момент данным Центральных банков).

Как видим, ЗВР Беларуси выглядят совсем незначительными и выделяются только на фоне совсем уж небольших государств. А в сопоставимых по численности населения Венгрии ЗВР больше, чем в Беларуси, в 5,6 раз, а в Чехии – в 22,9 раз.

Текущий 2021 год станет для ЗВР Беларуси одним из самых тяжелых после 90-х годов, и уж точно самым тяжелым за 10 лет – после кризисного 2011-го. А это значит, что под ударом окажется стабильность белорусского рубля, который и по итогу 2020 года оказался самым ослабевшим.

Выплаты по внешнему долгу в этом году, как чисто государственному, так и за «закредитованные по уши» государственные предприятия, а также негативные ожидания, на которых скупается и выносится из банков иностранная валюта, в условиях санкционного ограничения притока западных денег приедут к сильному сокращению валютных резервов Беларуси в 2021-м.

Для поддержания курса белорусского рубля в таких условиях придется что-то продавать: или золото из ЗВР или «фамильное серебро» – какие-то высокоприбыльные стратегические предприятия.

Ну, или смириться с девальвацией, которая, в общем-то, ситуацию не спасет, пока не разрешится политический кризис.

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