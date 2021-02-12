закрыть
12 февраля 2021, пятница, 8:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Последний тараканий забег

1
  • Ирина Халип
  • 12.02.2021, 8:03
  • 1,604
Последний тараканий забег
Ирина Халип

У нас впереди жизнь, а у Лукашенко – банка в техасском зоопарке

Нам полгода. Именно так, в первом лице, обычно говорят родители о своих младенцах: «мы погуляли», «у нас зуб режется», «нам полгода». Неуклюже звучит, смешно. Зато всем сразу понятно, о ком речь. Так вот, нам полгода.

На фоне человеческой жизни полгода – сущий пустяк. А на фоне шатающейся диктатуры, которая все никак не рассыплется в прах, полгода кажутся бесконечно долгими. Я понимаю всех, кого накрыла усталость или даже отчаяние. Ведь мы еще в августе сделали все, чтобы диктатуры больше не было, а она все еще бродит по городу медведем-шатуном, нападая на прохожих и не разбирая, кто перед ней  – беременная женщина, ребенок, старик, инвалид. Мы все готовились 1 сентября вести детей в школы, где больше не будет отретушированных усатых портретов и политинформаций. Мы мысленно выбирали лучшую площадь для большого общенационального праздника, и чтобы обязательно до утра, с концертом, танцами и народными гуляниями – не замерзнем, в августе ночи теплые. Мы думали, что осенью еще успеем в отпуск – диктатура падет, и мы сможем себе это позволить, как раз к сбору подписей для новых выборов вернемся, еще и в инициативные группы запишемся. А тут уже и зима заканчивается, но вместо выборов - столыпинские вагоны, которые везут новых политзеков в колонии. Вместо народных гуляний – омоновцы, которые налетают бандами на дворовые чаепития. Вместо радостного ожидания завтрашнего дня – желание спрятаться под одеяло и не вылезать оттуда больше никогда.

Так чувствуют себя сегодня многие. И это нормально. Усталость не могла не появиться – вся страна на полгода забыла об отдыхе и полноценном сне. В выходные – марши. Вечерами – районные и дворовые собрания. В промежутках – сшить флаг, повесить флаг, собрать передачу в СИЗО, выстоять очередь, потом не меньшую очередь на почте, чтобы отправить перевод, а после написать с десяток писем политзаключенным. И, конечно, опубликовать в соцсети духоподъемный пост в бело-красно-белых тонах, потому что главное – не сдаваться. И в таком бешеном ритме не устать? Даже киборг не выдержит. А человек – и подавно. Все в порядке, все нормально, все естественно. Мы по-прежнему здоровы и правы.

Просто нам полгода. В этом возрасте младенцы учатся сидеть. Это про нас, правда? Тот коллективный младенец, что родился 9 августа, учится сидеть. Кто-то умеет, потому что успел достаточно посидеть в прежних реинкарнациях, кто-то сейчас в процессе обучения, а кто-то успел пройти ускоренные курсы и уже может преподавать эту нехитрую, казалось бы, науку. Трудный период, ничего не скажешь. Но вспомните, что бывает дальше. Нет младенца, который, научившись сидеть, решает, что больше ему ничего не нужно, и остается на всю жизнь под одеялом. Нет, все наоборот. Некоторое время младенец, конечно, сидит. А потом делает первый шаг. За ним – второй. И наконец идет уверенно по своей земле и подчиняет себе этот прекрасный мир. Он – победитель.

И, знаете, я поняла, что лучшее средство от усталости и депрессии – это мы сами. Мы так вдохновляем друг друга, что нам можно только позавидовать. Если становится трудно и тоскливо – вспомните, как в зале суда лихо вскидывают руки в победном жесте Катя и Даша с «Белсата». Вспомните, как хозяйка модного столичного бара, узнав, что в Гомельской области Дмитрия Гопта - молодого человека с ментальной инвалидностью - отправили на два года в колонию по политической статье, все бросила и рванула в Жлобин к его матери, чтобы помочь. Вспомните, как весь мир в прошлое воскресенье окрасился в бело-красно-белые цвета, чтобы поддержать нас. И все это – события лишь нескольких последних дней. Ну что, помогает, правда? А теперь вспомните, что в техасском зоопарке тараканами по имени Лукашенко в ближайшее воскресенье будут кормить животных. По-моему, лучшего конца недели и придумать невозможно.

Нам полгода. У нас впереди целая жизнь. А у него – лишь банка в техасском зоопарке.  

Ирина Халип, специально для Charter97.org  

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина