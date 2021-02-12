Сергей Светлаков - о протестах в Беларуси: Я на стороне людей под бело-красно-белыми флагами 2 12.02.2021, 22:43

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Сергей Светлаков

фото: ok-magazine.ru

Известный российский актер рассказал, что восхищается белорусскими маршами протеста.

Актер, продюсер и сценарист Сергей Светлаков сказал, что принимает сторону людей, выходящих под бело-красно-белыми флагами в Беларуси. Этим он поделился с Ириной Шихман для канала «А поговорить». Интервью состоялось перед премьерой нового фильма Love cо Светлаковым в главной роли, что вчера вышел в прокат, пишет tut.by.

— Насколько я понимаю, ты в Беларуси принимаешь сторону людей, выходящих под бело-красно-белыми флагами? — спросила журналист.

— Безусловно, конечно. Просто я вижу, в каком мирном формате это происходит. Меня это настолько трогает… Когда женщины идут, когда какой-нибудь марш цветов. Когда люди безоружные просто доносят свою мысль, свое недовольство и хотят, чтобы их просто услышали. Просто услышали. То насилие, которое я ни в каком виде принять не могу, та жесть, которая там была и до сих пор, наверное, происходит. Это за гранью.

Ранее, напомним, он также высказывался на тему белорусских протестов. 15 августа в его Instagram появился такой пост:

— У меня бабушка — белоруска. Во мне есть кровь, которая говорит: это касается меня. Я люблю Беларусь, я люблю людей, которым небезразлично будущее их детей, которые тысячами уезжают сейчас по миру. Хочу поддержать людей в Беларуси и сказать им спасибо. За то, что не с*ат, за то, что Цой.

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