Екатерина Снытина: Наши спортсмены верны Беларуси и ее народу 1 14.02.2021, 17:38

Екатерина Снытина

фото: Прессбол

Потрясающий патриотизм от знаменитой белорусской баскетболистки.

Капитан женской сборной Беларуси Екатерина Снытина в интервью «Немецкой волне» поделилась мнением о белорусских спортсменах.

— Лично вы что рекомендуете таким коллегам, оказавшимся в трудной ситуации? Если их не хотят видеть в национальных командах Беларуси, может быть, стоит пойти ради продолжения карьеры на радикальный шаг, принять гражданство другой страны, чтобы выступать под ее флагом?

— Ко мне никто с таким вопросом никогда еще не обращался. Но из того, что я читала в интервью наших ребят, у которых есть возможность перейти в другие сборные, и которым предлагают выступать под другим флагом, пока никто из них на это не согласился. И, наверное, ребята понимают, что смена спортивного гражданства — это неправильный шаг. Я очень ими горжусь за это.

Ведь было бы намного легче перейти в другую сильную сборную, выступать и участвовать в Олимпиаде под другим флагом. Это, видимо, решило бы все проблемы. Но у нас очень сильные спортсмены и настоящие граждане, они остаются верны Беларуси и ее народу. Поэтому о таких случаях я еще не слышала, — сказала Снытина.

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