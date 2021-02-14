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В Бобруйском районе врачи по снегу ползли на вызов к 12-летней девочке

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  • 14.02.2021, 21:07
  • 2,675
В Бобруйском районе врачи по снегу ползли на вызов к 12-летней девочке

Как вам социально-ориентированное государство для народа?

Если в Бобруйске разгильдяйство так называемых «властей» несёт скорее экономические потери и дискомфорт горожанам, то в Бобруйском районе безответственность чиновников несет смертельную опасность людям, пишет «Бобруйск Онлайн»

На видео деревня Михалево-2 (Бобруйский район). Врачи и фельдшеры скорой помощи по снегу ползут на вызов к 12-летней девочке.

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