В Бобруйском районе врачи по снегу ползли на вызов к 12-летней девочке

В Бобруйском районе врачи по снегу ползли на вызов к 12-летней девочке2
- 14.02.2021, 21:07
- 2,675
Как вам социально-ориентированное государство для народа?
Если в Бобруйске разгильдяйство так называемых «властей» несёт скорее экономические потери и дискомфорт горожанам, то в Бобруйском районе безответственность чиновников несет смертельную опасность людям, пишет «Бобруйск Онлайн»
На видео деревня Михалево-2 (Бобруйский район). Врачи и фельдшеры скорой помощи по снегу ползут на вызов к 12-летней девочке.