Рогозин на орбиту не вышел 10 Telegram-канал «СерпомПо»

15.02.2021, 9:21

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иллюстрационное фото: spaceX

А в это время в окрестностях Марса тесно…

Самая смешная новость последних дней – выбрано место приземления российских космонавтов после полета на Луну. Это – Оренбург. Правда, пилотируемый аппарат «Орел», на котором лететь, еще в разработке. И полет на Луну запланирован на 2025 год. Но место встречи на Земле уже намечено. Это, наверное, чтобы взбодрить народ российский запахом будущих побед.

А в это время в окрестностях Марса тесно …

Арабский зонт «Хоуп» прислал первое, потрясающее по красоте фото Марса. Следом за этим китайская межпланетная станция «Тяньвэнь-1» вышла на марсианскую орбиту – спуск марсохода намечен на 23 апреля. Подкатывают американцы – на предстоящей неделе марсоход «Персеверанс» достигнет Марса и попытается приземлиться.

Американцы на Марсе … Теперь еще и китайцы с арабами …

А где Россия? Где великая космическая держава? Чем занята?

Наверное, Рогозину недосуг: закупает бутылки с шампанским – готовит оренбургскую встречу. Надо торопиться. Времени мало.

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