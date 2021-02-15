Рогозин на орбиту не вышел

Рогозин на орбиту не вышел10
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 15.02.2021, 9:21
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А в это время в окрестностях Марса тесно…
Самая смешная новость последних дней – выбрано место приземления российских космонавтов после полета на Луну. Это – Оренбург. Правда, пилотируемый аппарат «Орел», на котором лететь, еще в разработке. И полет на Луну запланирован на 2025 год. Но место встречи на Земле уже намечено. Это, наверное, чтобы взбодрить народ российский запахом будущих побед.
А в это время в окрестностях Марса тесно …
Арабский зонт «Хоуп» прислал первое, потрясающее по красоте фото Марса. Следом за этим китайская межпланетная станция «Тяньвэнь-1» вышла на марсианскую орбиту – спуск марсохода намечен на 23 апреля. Подкатывают американцы – на предстоящей неделе марсоход «Персеверанс» достигнет Марса и попытается приземлиться.
Американцы на Марсе … Теперь еще и китайцы с арабами …
А где Россия? Где великая космическая держава? Чем занята?
Наверное, Рогозину недосуг: закупает бутылки с шампанским – готовит оренбургскую встречу. Надо торопиться. Времени мало.
Telegram-канал «СерпомПо»