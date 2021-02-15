Неизвестные сообщили о минировании Минского завода шестерен

Неизвестные сообщили о минировании Минского завода шестерен8
- 15.02.2021, 9:36
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Сообщение поступило по электронной почте.
Милиция проверяет сообщение о минировании Минского завода шестерен, сообщает пресс-служба минской милиции.
Ночью на электронную почту Минского завода шестерен поступило электронное сообщение о минировании завода. Утром сотрудники завода передали информацию в милицию.
На место выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. Работает саперно-пиротехническая группа.