закрыть
15 февраля 2021, понедельник, 14:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики из скорой Бобруйска рассказали, как добирались до пациентов ползком

2
  • 15.02.2021, 13:43
  • 2,033
Медики из скорой Бобруйска рассказали, как добирались до пациентов ползком

Видео уже стало вирусным.

Видео о том, как в Бобруйском районе сотрудники скорой ползут по сугробам к пациентам, уже стало вирусным. Tut.by пообщался с одной из медиков: женщина рассказала, что произошло днем 13 февраля в агрогородке Михалево-2, куда из-за непогоды не смогли проехать машины медиков и спасателей.

— Погода была ужасная. Поступает вызов из Михалево-2 — это примерно 20 км от Бобруйска. Нужна педиатрическая бригада, а у нас на линии в этот день работает всего один врач-педиатр, который уже на вызове. В итоге поехала другая бригада. Нас предупредили, что трассу замело. Сказали, что перед съездом в Михалево-2 будет ждать машина МЧС, которая и проложит дорогу.

Но, по словам медика, машина МЧС сама застряла в нескольких сотнях метров от автомагистрали — после того, как свернула к агрогородку.

— Ветер сильный, метель. Снег очень сухой и спрессованный. Это были не сугробы, а снежные наносы по пояс. Машина МЧС уперлась в этот нанос — и застряла. Мы стоим следом. Ну, что делать? Парень-эмчеэсник говорит: другого выхода нет, нужно пешком идти. Взял медицинскую сумку и первым в сугробы полез.

Идти по снегу, говорит медик, пришлось около километра — и действительно в некоторых местах приходилось ползти на животе. Не помогало даже то, что впереди дорогу прокладывал спасатель.

— Проваливались по пояс, заваливались на бок. Поэтому проще было ползти. За годы, что работаю на скорой, это первый такой случай. Зато наша новая зимняя форма с честью прошла испытания — не промокла, да и не особо холодно было, — смеется женщина.

Пациентами бобруйских медиков оказались двое детей из одной семьи, младшему — годик. К счастью, им не понадобилась экстренная медицинская помощь.

— Если что — не представляю, как бы мы их на руках до машины километр по этим сугробам несли. Ну и хорошо, что вызов был днем, а не ночью.

В снежном плену недалеко от трассы Р43 в этот день оказались не только работники скорой и спасатели, но и местные жители.

— Пока мы пробирались через поле, видели мужчину, который пытался пройти в обход. Но в итоге отказался от этой затеи и повернул обратно.

Региональный представитель МЧС, а также мама детей, которым нужна была помощь медиков, отказались от комментариев по этой ситуации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип